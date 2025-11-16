“บาส-เฟม” คว้าแชมป์ขนไก่คุมาโมโตะ หยิบแชมป์เวิลด์ทัวร์ที่ 5 ปี 2025

การแข่งขันแบดมินตัน คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ชิงเงินรางวัลรวม 475,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15,437,500 บาท ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 16 พ.ย.2568 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทคู่ผสม “บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 1 ของรายการ และคู่มือ 3 ของโลก ผ่านเข้ามาป้องกันแชมป์กับ ทอม กีเซล กับ เดลฟิน แดร์รูร์ คู่เต็ง 2 ของรายการ คู่มือ 5 ของโลก จากฝรั่งเศส สถิติคู่นี้เคยพบกันมา 3 ครั้ง เป็น “บาส-เฟม” เอาชนะได้ 2 ครั้ง
ผลการแข่งขันเป็นทาง “บาส-เฟม” ที่งัดฟอร์มเก่ง ตบเอาชนะไป 2-1 เกม 21-18, 14-21 และ 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 9 นาที “บาส-เฟม” คว้าแชมป์ที่ 7 ในเวิลด์ทัวร์ร่วมกันได้สำเร็จ ขณะเดียวกันยังนับเป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์ที่ 5 ร่วมกันในปีนี้ของทั้งคู่ด้วยจากการผ่านเข้าชิงทั้งหมด 8 รายการ