"เดชาพล-ศุภิสรา" จอดรอบแรกขนไก่ไฟนัลส์ "กุลวุฒิ-รัชนก" ลุ้นแมตช์สุดท้าย

เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน นักแบดมินตันคู่ผสมมือ 3 ของโลก จอดป้ายแค่รอบแบ่งกลุ่ม ศึกบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 ที่ประเทศจีน ขณะที่ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กับ รัชนก อินทนนท์ ยังคงลุ้นถึงแมตช์สุดท้าย
ศึกแบดมินตัน บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 ณ สนามหางโจว โอลิมปิก สปอร์ตส เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองหางโจว ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 94.4 ล้านบาท) วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม แมตช์ที่ 2
ประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B รัชนก อินทนนท์ มือ 6 ของโลก แพ้ หวัง จื้อ อี้ มือ 2 รายการของจีน 17-21, 19-21 สถิติ ชนะ 0 แพ้ 1 เท่ากับ หาน เยว่ มือ 5 ของโลกจาก จีน โดยทั้งคู่จะพบกันแมตช์ที่ 3 วันศุกร์นี้ (19 ธ.ค.) เพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบน็อกเอาท์
ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 1 รายการ แพ้ คริสโต โปปอฟ จาก ฝรั่งเศส (ชนะ 2 แพ้ 0) 11-21, 21-18, 10-21 สถิติ ชนะ 1 แพ้ 1 ต้องการชัยชนะแมตช์สุดท้าย พบ อันเดอร์ส แอนทอนเซน จาก เดนมาร์ก เพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์
ประเภทคู่ผสมกลุ่ม A เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน แพ้ ธอม ฌิคเควล / เดลฟิน เดลรู จาก ฝรั่งเศส (ชนะ 1 แพ้ 1) 21-14, 14-21, 18-21 สถิติหล่นเหลือ ชนะ 0 แพ้ 2 จมบ๊วยของสาย