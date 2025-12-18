“หมิว” น่องบวม ต้องถอนศึกใหญ่เวิลด์ทัวร์ไฟนอลส์ แม้เพิ่งประเดิมชัย

น่าเสียดายสุดๆ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก ต้องถอนตัวจากศึกใหญ่ส่งท้ายปี เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 ที่จีน หลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม โด
“หมิว” ชี้แจง ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ลื่นล้มระหว่างฝึกซ้อม แม้จะกลับมาลงแข่งขันได้ในเกมนัดประเดิมสนาม เมื่อ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกับเก็บชัยชนะเหนือรุ่นพี่ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ 2-1 เกม แต่ไม่สามารถฝืนที่จะลงเล่นต่อ อีก 2 แมตช์ที่เหลือ ของรอบแบ่งกลุ่มได้ เพราะหลังตื่นเช้ามาเมื่อ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนเองมีอาการบวมที่น่อง จึงต้องตัดสินใจถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์นี้