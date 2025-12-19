"รัชนก" ตบจีน 2 เกมรวด เข้ารอบรองฯ BWF ไฟนัลส์

รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันมือ 8 ของโลกชาวไทย เอาชนะ หาน เยว่ จาก จีน 2 เกมรวด เข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 ที่ประเทศจีน
ศึกแบดมินตันรายการ บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนัลส์ 2025 ณ สนามหางโจว โอลิมปิก สปอร์ตส เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองหางโจว ชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 94.4 ล้านบาท) วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม แมตช์ที่ 3
ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม B รัชนก อินทนนท์ ชนะ หาน เยว่ มือ 5 ของโลก (ชนะ 0 แพ้ 2) 21-17, 21-10 ขยับสถิติเป็น ชนะ 1 แพ้ 2 จบอันดับ 2 ของสาย รองจาก หวัง จื้อ อี้ มือ 2 รายการ โดยไม่นับรวมผลการแข่งขันแมตช์พบ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ซึ่งขอถอนตัวเนื่องจากบาดเจ็บ