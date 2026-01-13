“รัชนก” สยบสาวญี่ปุ่นทะลุ 16 คน แบดมินตันอินเดียโอเพ่น 2026

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก ทะยานเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน โยเน็กซ์ ซันไรท์ อินเดีย โอเพ่น 2026 ที่อินเดีย หลังใช้เวลา 43 นาที ปราบ ริโกะ กุนจิ มือ 27 ของโลก จากญี่ปุ่น ไปได้ 2 เกมรวด
การแข่งขันแบดมินตัน โยเน็กซ์ ซันไรท์ อินเดีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญ หรือประมาณ 29.7 ล้านบาท ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เปิดฉากแข่งขันกันเป็นแรก ในรอบ 32 คน/คู่
ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก ประเดิมสนามพบ ริโกะ กุนจิ มือ 27 ของโลก จากญี่ปุ่น แมตช์นี้ “เมย์” อาศัยจังหวะฝีมือและประสบการณ์ตบเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-19 และ 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 43 นาที รัชนก ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง ชิว ปินเชียน มือ 13 ของโลก จากไต้หวัน หรือ เมีย บลิดช์เฟลด์ มือ 20 ของโลก จากเดนมาร์ก ต่อไป
ประเภทคู่ผสม “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ ก็เข้ารอบ 16 คู่ได้เช่นกัน หลังเอาชนะ เฉิน เฉงควน กับ ซู ยินฮุย คู่มือ 28 ของโลกจาก ไต้หวัน 2-0 เกม 21-16, 21-17
ขณะที่ "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ต้องเล่นเหนื่อยถึงเกมที่ 3 กว่าจะเอาชนะ ฮู ปังรอน กับ เชง ซูยิน คู่มือ 21 ของโลก จากมาเลเซีย ไปได้ 2-1 เกม 17-21, 21-16, 22-20 ผ่านเข้าสู่รอบสองได้สำเร็จ