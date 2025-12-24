โรงแรมไพน์เฮิร์สท รับเกียรติเป็นที่พักอย่างเป็นทางการของนักกีฬาแบดมินตัน และ นักกีฬาโปโลน้ำ SEA Games 2025   ย้ำภาพลักษณ์มาตรฐานระดับสูง พร้อมต้อนรับนักกีฬาจาก 11 ประเทศอย่างอบอุ่น

โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ & โฮเทล (Pinehurst Golf Club & Hotel) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ที่พักอย่างเป็นทางการสำหรับนักกีฬาแบดมินตัน และ นักกีฬาโปโลน้ำจากหลายชาติ ในการแข่งขัน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, บรูไน และ ติมอร์-เลสเต
โรงแรมไพน์เฮิร์สทได้จัดเตรียมห้องพักที่สะดวกสบาย พร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ตลอดจนพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสมกับนักกีฬาระดับมืออาชีพ เพื่อรองรับการพักฟื้นและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษาไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป ได้ลงต้อนรับและดูแลคณะนักกีฬาแบดมินตันและนักกีฬาโปโลน้ำจากทุกชาติด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศแห่งกำลังใจและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ณ สนามกอล์ฟและโรงแรมไพน์เฮิร์สท
นอกจากทีมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนำทีมโดย เมย์-รัชนก อินทนนท์, วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์, บาส-เดชาพล พัววรานุเคราะห์,ปอป้อ-ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ฯลฯ และเหล่านักกีฬาโปโลน้ำจากทีมชาติไทยแล้ว ทางโรงแรมยังได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนนักกีฬาแบดมินตัน และนักกีฬาโปโลน้ำจากชาติอื่นๆ ซึ่งต่างมุ่งมั่นและมุ่งหวังจะผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการแข่งขันในศึกซีเกมส์ครั้งนี้ บ่งบอกถึงศักยภาพของโรงแรมไพน์เฮิร์สทที่สามารถรองรับการเข้าพักของนักกีฬาจากหลายประเทศได้อย่างมีมาตรฐาน
การได้รับเลือกให้เป็นที่พักของนักกีฬาแบดมินตัน และ นักกีฬาโปโลน้ำจากหลายชาติในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงคุณภาพการบริการและความพร้อมของ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ & โฮเทล ในการเป็นจุดหมายของ Sports & Leisure Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านกีฬาและการพักผ่อน
Pinehurst Golf Club & Hotel ยังมุ่งมั่นพัฒนาการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเป็นสถานที่พักสำหรับนักกีฬามืออาชีพ องค์กรกีฬา และผู้เข้าพักทั่วไป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการกีฬาของไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
