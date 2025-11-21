“รัชนก” เฉือน “ศุภนิดา”​ เข้าตัดเชือกขนไก่ออสเตรเลียน ดวลอัน เซยอง มือ 1 โลก

การแข่งขันแบดมินตัน ออสเตรเลียน โอเพ่น 2025 รายการ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 แข่งขัน สเตรท สปอร์ต เซนเตอร์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 18-23 พ.ย. 2568 ล่าสุดเมื่อช่วงสาย 21 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก เจ้าของแชมป์คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 ซึ่งชนะรวดมาแล้ว 7 แมตช์ในเวิลด์ทัวร์ ลงดวลกับ “เม“ ศุภนิดา เกตุทอง มือ 14 ของโลก คู่นี้ตามสถิติพบกันมา 7 ครั้ง รัชนก เหนือกว่ามาก เอาชนะได้ทั้ง 7 ครั้ง
แมตช์นี้สู้กันสนุก ศุภนิดา ได้เกมแรกก่อน 21-17 แต่ ”เมย์” ฮึดกลับมาได้เกมสอง 21-11 ต้องตัดสินกันในเกมที่สาม โดยช่วงปลายเกม รัชนก ที่ตกเป็นรอง ฮึดเซฟแมตช์พอยท์ ก่อนจะกลับมาปาดคว้าเกมนี้ได้ 23-21 เอาชนะ 2-1 เกม 17-21, 21-11 และ 23-21 พร้อมเพิ่มสถิติเอาชนะ ศุภนิดา ได้เป็นครั้งที่ 8 รัชนก ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปดวลกับ อัน เซยอง มือ 1 ของโลก จากเกาหลีใต้ ต่อไป
ด้านประเภทคู่ผสม รอบก่อนรองฯ "ไตเติ้ล“ รุษฐนภัค อูปทอง กับ เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 12 ของโลก และคู่มืออันดับ 3 ของรายการ ตบเอาชนะเพื่อนร่วมชาติ "โนแอล“ ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ ”มูนา“ เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 77 ของโลก แบบไม่ยาก 2-0 เกม 21-12, 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้ตามความคาดหมาย ไปพบผู้ชนะระหว่าง มาเธียส คริสเตียนเซน และ อเล็กซานดรา โบเอ คู่มือ 15 โลก จากเดนมาร์ก หรือ จาฟาร์ ฮิดายาตุลลาห์ กับ เฟลิชา อัลเบอร์ตา นาธสเนียล พาซาริบูล คู่มือ 11 ของโลก จากอินโดนีเซีย
ขณะที่ “โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 65 ของโลก ก็เค้นฟอร์มเก่งเอาชนะ หยาง โปซวน กับ หู หลิงฟาง คู่มือ 18 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 17-21, 21-15, 21-12 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปดวล เฉิน ตังเจี๋ย กับ โตะ อี้เหว่ย คู่มือ 4 ของโลก จากมาเลเซีย