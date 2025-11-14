“เมย์-บาส-เฟม” ทะยานตัดเชือก แบดมินตันคุมาโมโตะ

การแข่งขันแบดมินตัน คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ชิงเงินรางวัลรวม 475,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15,437,500 บาท ที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งผลงานของนักกีฬาไทย มีดังนี้
ประเภทคู่ผสม 2 คู่นักกีฬาไทย ผ่านเข้ามาดวลกันเอง ก่อนจะเป็น "บาส“ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ ”เฟม“ ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก มือ 1 ของรายการ ที่เป็นแชมป์เก่า จะเอาชนะ ”โนแอล“ ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ ”มูนา“ เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 109 ของโลก ไปได้ 21-12, 21-17 ผ่านเข้ารอบตัดเชือก ไปดวล อากิระ โคกะ กับ มิซากิ มัตสึโมโตะ คู่เจ้าถิ่น
ด้านหญิงเดี่ยว “เมย์“ รัชนก อินทนนท์ มือ 9 ของโลก ฟอร์มยังร้อนแรง ไม่พลาดเก็บชัยเหนือ หว่อง หลิง ชิง มือ มือ 63 ของโลก มาเลเซีย โดย รัชนก เอาชนะไป 2-0 เกม 21-17 และ 21- 9 ผ่านเข้ารอบตัดเชือก โดยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่าง โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 32 ของโลก จากญี่ปุ่น หรือ หลิน เซียง ตี้ มือ 23 ของโลก จากไต้หวัน ต่อไป
ส่วนชายเดี่ยว ”อิคคิว“ พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 48 ของโลก ต้าน เคนตะ ฮิชิโมโตะ มือ 13 ของโลก และมือ 6 ของรายการ จากญี่ปุ่น ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 15-21, 14-21 ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ