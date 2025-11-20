“รัชนก” ถลุงเจ้าถิ่นทะลุ 8 คนดวล “ศุภนิดา”​แบดมินตันออสเตรเลียนฯ

การแข่งขันแบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น ที่ สเตรท สปอร์ต เซนเตอร์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กำหนดระหว่างวันที่ 18-23 พ.ย. 2568 ล่าสุดเมื่อ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบ 16 คน/คู่) ซึ่งผลงานของนักกีฬาไทย มีดังนี้
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก เจ้าของแชมป์คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นมือ 4 ของรายการ ซึ่งชนะรวดมาแล้ว 6 แมตช์ในเวิลด์ทัวร์ ลงดวลกับ ทิฟฟานี โฮ มือ 141 ของโลก จากออสเตรเลีย ซึ่งแมตช์นี้ “เมย์” คุมเกมไว้ได้หมด ออกลูกอย่างมั่นใจ ใช้เวลา 33 นาที ตบชนะ 2-0 เกม 21-7, 21-10 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
อีกคู่ “เม“ ศุภนิดา เกตุทอง มือ 14 ของโลก เอาชนะ หวง หยู่ซุน มือ 39 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-17 และ 22-20 ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ไปพบกับ รัชนก อินทนนท์ ต่อไป ส่วน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบํารุงพันธุ์ มือ 15 ของโลก พลิกพ่ายให้กับ มานามิ ซุยชู มือ 38 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 7-21, 16-21 ยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 16 คน
ด้านผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ ประเภทคู่ผสม รุษฐนภัค อูปทอง กับ เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 12 ของโลก ชนะ นีล ยากูระ กับ คริสตัล ไล คู่จากแคนาดา 21-18 และ 21-10, ประเภทหญิงคู่ เบญญาภา เอี่ยมสอาด กับ สาบรินา โสภิตา เวดเลอร์ คู่มือ 110 ของโลก พ่าย ฮู หลิง ฟาง กับ เจ็ง หยู เจี๋ย คู่มือ 29 ของโลก จากไต้หวัน 1-2 เกม 16-21, 21-12, 12-21
ส่วนคู่ผสม รอบ 16 คู่ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 65 ของโลก เอาชนะ อัดนาน มาห์ลานา กับ อินดา ซายา จารี จามิล คู่มือ 25 ของโลก จากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 19-21, 21-5, 21-14, ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 77 ของโลก ชนะ โนโซมิ ชิมิสุ กับ อันดิกา รามาเดียนยาห์ คู่มือ 153 จากออสเตรเลีย 2-0 เกม 21-17, 21-17