“อิคคิว” โค่นมือ 6 โลก “เมย์” แซงคว้าชัยแบดมินตัน คุมาโมโตะ

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันสาวไทย มือ 9 ของโลก และมือ 3 ของรายการ กรุยทางเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน คุมาโมโตะ เจแปน มาสเตอร์ 2025 ที่ญี่ปุ่น แม้จะพ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรก แต่ฮึดกลับมาเอาชนะ จาง ไบเหวิน มือ 25 ของโลก จากสหรัฐฯ 2-1 เกม 22-24, 21-13, 21-10 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รอดวล หว่อง หลิง ชิง มือ 63 โลก จากมาเลเซีย
ด้านชายเดี่ยว รอบ 16 คน “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 48 ของโลก ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ พลิกล็อคเอาชนะ โจว เทียน เฉิน มือ 6 ของโลกจากไต้หวันไปได้อย่างสุดมัน 2-0 เกม 21-19, 21-16 “อิคคิว” ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ไปดวล เคนตะ นิชิโมโตะ มือ 13 ของโลก และมือ 6 ของรายการ จากญี่ปุ่น
ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยรายอื่นๆ ที่ลงสนามในรอบ 16 คน/คู่ เมื่อ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา มีดังนี้ คู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก และคู่มือ 1 ของรายการ เฉือน ฮู ปัง รอน กับ เฉิง ซู หยิน คู่มือ 20 ของโลก จากมาเลเซีย 2-1 เกม 14-21,21-12,21-17
“บาส” และ ”เฟม” เข้ารอบก่อนรองฯ ไปดวล “โนแอล” ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 109 ของโลก ที่เอาชนะโป ลี่เว่ย กับ ชาง ฉิงฮุย คู่มือ 116 ของโลก จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-17, 21-20
ส่วนอีกคู่ผสมของไทย “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง กับ “เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 12 ของโลก พลิกพ่ายคู่เจ้าถิ่น อากิระ โคกะ กับ มิซากิ มัตซึโมโต้ จากญี่ปุ่น 1-2 เกม 16-21, 21-10, 19-21