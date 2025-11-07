“พิ้งค์” พ่ายหวิวสาวญี่ปุ่น ร่วงรอบ 8 ขนไก่โคเรียมาสเตอร์ 2025

"น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 37 ของโลก และมือ 6 ของรายการ พ่ายให้กับ ฮินะ อาเกชิ มือ 57 ของโลก จากญี่ปุ่น ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 18-21, 21-17, 15-21 ในการลงเล่นรอบ 8 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว แบดมินตัน โคเรีย มาสเตอร์ส 2025 ที่เกาหลีใต้ เมื่อ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ส่วนผลประเภทคู่ผสม “โนแอล" ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 150 ของโลก ต้าน จิมมี่ หว่อง กับ ไล่ เป่ยจิง คู่มือวางอันดับ 3 จากมาเลเซีย ซึ่งเป็นคู่มือ 37 ของโลกไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 10-21, 12-21 ทำให้ต้องจอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ขณะเดียวกัน “มูนา” ซึ่งจับคู่กับ "ซาบรินา" โสภิตา เวดเลอร์ ในฐานะคู่มือ 189 ของโลก ก็ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 คู่เช่นกัน หลังพ่ายให้กับ จอง นาอึน และ ลี ยุน วู คู่มือ 21 ของโลก ซึ่งเป็นคู่มือ 1 ของรายการ ไป 0-2 เกม 14-21, 9-21 ทำให้ในรอบรองชนะเลิศรายการนี้ ไม่มีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบไปเพื่อลุ้นแชมป์
ภาพ : BAT