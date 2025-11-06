"น้องพิ้งค์" อัดเจ้าถิ่นกระจุย ลิ่ว 8 คน ขนไก่โคเรียมาสเตอร์ฯ

"น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 37 ของโลก และมือ 6 ของรายการ ฟอร์มยังร้อนแรง สยบ ยู เอยอน ของเจ้าถิ่น มือ 294 โลก 2-0 เกม 21-11, 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว แบดมินตัน โคเรีย มาสเตอร์ส 2025 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่เมืองอิคซาน ประเทศเกาหลีใต้ ได้สำเร็จ โดยรอบต่อไป “น้องพิ้งค์” จะเข้าไปดวลกับ ฮินะ อาเกชิ มืออันดับ 57 ของโลก จากญี่ปุ่น
ส่วนผลประเภทคู่ผสม เมื่อ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา “โนแอล" ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 150 ของโลก ต้องออกแรงถึงเกม 3 เกม ก่อนจะเอาชนะ โล บิงคุน กับ โนราคิลาห์ ไมซาราห์ คู่มือ 112 ของโลก จากมาเลเซีย 2-1 เกม 17-21, 21-16, 21-11 เข้าสู่รอบ 8 คู่ ไปดวล จิมมี่ หว่อง กับ ไล่ เป่ยจิง คู่มือวางอันดับ 3 จากมาเลเซีย ซึ่งเป็นคู่มือ
ขณะที่ "น้ำหวาน" ต้นรัก แซ่เฮ้ง มือ 201 ของโลก แพ้ให้กับ ชิว ปินเชียน มือ 1 ของรายการ และมือ 20 ของโลก จากไต้หวัน 0-2 เกม 13-21 , 16-21 ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย ในประเภทหญิงเดี่ยว
ภาพ : BAT