รอยัล คลิฟ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 จบลงอย่างยิ่งใหญ่

การแข่งขัน รอยัล คลิฟ จูเนียร์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนของ ซูเปอร์สปอร์ต, เค-สวิส, คาราบาวกรุ๊ป จำกัด, เทคนิไฟเบอร์, ไวทาลา และ เทนนิส-10 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ มีนักกีฬาเยาวชนกว่า 150 คนจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมผู้ชมกว่า 300 คน ร่วมสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสนานและอบอุ่น ณ ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส
นักกีฬาเยาวชนอายุ 4 – 14 ปี แข่งขันในหลากหลายประเภท พร้อมแสดงให้เห็นถึง ทักษะ ความมีน้ำใจนักกีฬา และความมุ่งมั่นในกีฬาเทนนิส ไฮไลต์สำคัญคือรุ่น อายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เรียกเสียงเชียร์อย่างล้นหลามจากผู้ชม เมื่อเหล่านักกีฬาตัวน้อยแสดงความพยายามและความตั้งใจเต็มที่ แม้จะยังมีอายุเพียงไม่กี่ปี อีกหนึ่งไฮไลต์ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมคือกิจกรรม “เทนนิสชาเลนจ์กับซีอีโอ” ซึ่งนักกีฬา 10 คนที่ถูกคัดเลือกจากการจับสลาก ได้รับของรางวัลพิเศษเป็นกำลังใจก่อนลงสนามแข่งขัน
นอกจากการแข่งขันเทนนิสที่ดุเดือดแล้ว งานยังเต็มไปด้วย กิจกรรมสำหรับครอบครัว อาทิ บูธศิลปะและงานฝีมือ, โซนหมากรุก, บริการนวดผ่อนคลายและนวดฟื้นฟูหลังการแข่งขัน รวมถึงบูธอาหารหลากหลาย สร้างบรรยากาศสนุกสนานและอบอุ่นสำหรับทุกคน
ด้วยความมุ่งมั่นของ รอยัล คลิฟ ในการสนับสนุนกีฬาเทนนิสเยาวชนในประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ ผ่านการแข่งขันที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความสนุก และแรงบันดาลใจ
ฟิตซ์ คลับ แร็กเก็ต, เฮ้ลท์ แอนด์ ฟิตเนส เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของรอยัล คลิฟ ที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ตั้งแต่การแข่งขันเทนนิสระดับจูเนียร์และซีเนียร์ ไปจนถึงการแข่งขันสควอชและปิงปองรวมถึงเทนนิสระดับโลก นอกจากนี้ ฟิตซ์ คลับยังเคยเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักเทนนิส ATP ชื่อดังหลายท่าน อาทิ คุณ ภราดร ศรีชาพันธุ์, คุณ ดนัย อุดมโชค, Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov และ Denis Istomin เนื่องจากสนามเทนนิสของฟิตซ์ คลับได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น และในปีนี้ฟิตซ์ คลับก็ได้มีการขยายการบริการเพิ่มเติม โดยมีกีฬาใหม่ ๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อาทิ พิคเคิลบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และแบดมินตัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.royalcliff.com และ www.facebook.com/fitzclub