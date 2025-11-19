“รัชนก” ออกแรง 26 นาที ขยี้สาวแคนาดาเปิดหัวขนไก่ออสเตรเลียนฯ

การแข่งขันแบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น ที่ สเตรท สปอร์ต เซนเตอร์, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กำหนดระหว่างวันที่ 18-23 พ.ย. 2568 ล่าสุดเมื่อ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันที่สอง โดยยังเป็นเกมในรอบแรก (32 คน/คู่) ผลงานของนักกีฬาไทย ที่น่าสนใจ มีดังนี้
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก เจ้าของแชมป์คุมาโมโตะ มาสเตอรส์ เจแปน 2025 เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นมือ 4 ของรายการ ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ใช้เวลาแค่ 26 นาทีเท่านั้น ตบเอาชนะ แจ็คกี้ เดนท์ มือ 418 ของโลก จากแคนาดา 2-0 เกม 21-10, 21-6 ผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จ
ส่วน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบํารุงพันธุ์ มือ 15 ของโลก ตบเอาชนะ เฟย์ ฮัว มือ 217 ของโลก จากออสเตรเลีย 2-0 เกม 21-8, 21-6 ด้าน “เม“ ศุภนิดา เกตุทอง มือ 14 ของโลก ต้องออกแรงเหนื่อยถึง 3 เกม กว่าจะเอาชนะ คารุปาเตวาน เล็ตชานา มือ 41 ของโลก จากมาเลเซีย 2-1 เกม 21-18, 16-21, 21-18
ด้านผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆ ในรอบแรก มีดังนี้ ชายเดี่ยว พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 38 ของโลก พ่าย หลิน ชุน ยี่ มือ 12 ของโลก จากไต้หวัน 0-2 เกม 14-21, 14-21, ด้านประเภทคู่ผสม ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 77 ของโลก ชนะ ริโอ อกุสติโน่ กับ พริสกา กุสเตียดี คู่มือ 338 ของโลก จากออสเตรเลีย 2-0 เกม 21-17, 21-12
พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 65 ของโลก ชนะ อากิระ โคกะ กับ มิตสากิ มัสซึโมโต คู่มือ 217 โลก จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-14, 9-21, 21-17 และ รุษฐนภัค อูปทอง กับ เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 12 ของโลก ชนะ อู๋ ซวนยี่ กับ หยาง ชู ยุน คู่มือ 103 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-15, 21-15