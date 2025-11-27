“โอโม่-ปอป้อ” ทะยานรอบก่อนรองฯแบดมินตันไซเอ็ดโมดี้ฯ

การแข่งขันแบดมินตัน ไซเอ็ด โมดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ที่เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 7.8 ล้านบาท) เมื่อ 27 พ.ย.68 มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันด้วย
ประเภทคู่ผสม "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 7 ของรายการ และคู่มือ 52 ของโลก ที่รอบแรก (32 คู่) เอาชนะคู่เจ้าถิ่นมาได้ ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะ ซี ลัลเรมสันกา และ ทารินี ซูรี คู่มือ 1,491 ของโลก จากอินเดีย ในรอบ 16 คู่
21-12, 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที
“โอโม่-ปอป้อ” ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปดวลกับ วี ยี่เฮิน กับ แวนนี โกบี คู่ม้ามืดจากมาเลเซีย ต่อไปในวันศุกร์ ที่ 28 พ.ย.นี้