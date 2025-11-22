“เมย์” ต้านอัน เซยอง มือ 1 โลกไม่ไหว ร่วงตัดเชือกขนไก่ออสซี่

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก ที่ชนะรวดมา 8 นัดในเวิลด์ทัวร์ ถูก อัน เซยอง หญิงเดี่ยวมือ 1 ของโลก จากเกาหลีใต้ หยุดความร้อนแรง โดย รัชนก ต้านไม่อยู่ พ่ายไป 0-2 เกม ชวดเข้าชิง แบดมินตัน ออสเตรเลียน โอเพ่น 2025 อย่างน่าเสียดาย ด้าน 2 คู่ผสมของไทย ทั้ง ”โอโม่-ปอป้อ“ และ ”ไตเติ้ล-เจน“ ก็อกหักในการลงสนามรอบรองชนะเลิศ
การแข่งขันแบดมินตัน ออสเตรเลียน โอเพ่น 2025 ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ รอบนี้มีนักกีฬาไทย ผ่านเข้ามาแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยว และคู่ผสม
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก ที่ชนะรวดมา 8 นัดในเวิลด์ทัวร์ ถูก อัน เซยอง หญิงเดี่ยวมือ 1 ของโลก จากเกาหลีใต้ หยุดความร้อนแรง โดย รัชนก ต้านไม่อยู่ พ่ายไป 0-2 เกม 8-21 และ 6-21 รัชนก ปราชัยให้กับ อัน เซยอง อีกครั้ง และนับเป็นความพ่ายแพ้นัดที่ 12 ติดต่อกัน จากทั้งหมด 13 แมตช์ที่พบกัน
ด้านประเภทคู่ผสม "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 65 ของโลก ต้านความแข็งแกร่งของ เฉิน ถังเจี๋ย กับ โต๊ะ อี้เว่ย คู่ผสมมาเลเซีย มือ 1 ของรายการ และมือ 4 โลก ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 16-21, 14-21 ต้องหยุดเส้นทางที่รอบรองชนะเลิศเช่นกัน
ขณะที่ "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ “เจน” เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ คู่มือ 12 ของโลก สู้สุดใจแต่ยังไปไม่ถึงรอบชิง หลังพ่ายให้กับคู่มือ 2 จากอินโดนีเซีย และคู่มือ 11 โลก จาฟาร์ ฮิดายาตุลลาห์ กับ เฟลิชา ปาซาริบู 1-2 เกม 21-19, 13-21 และ 14-21 ชวดเข้าชิงชนะเลิศ