แบดมินตันโลกเปิดฤดูกาลวีคนี้ นักตบไทยเตรียมประเดิมศึกใหญ่ที่มาเลย์

เปิดศักราชใหม่ 2026 วงการกีฬาโลก โดยเฉพาะวงการแบดมินตันโลกคึกคัก เข้มข้น ตั้งแต่ต้นปี ด้วย 4 การแข่งขัน 4 ระดับในเวิลด์ทัวร์ ประเดิมที่มาเลเซีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งทัพนักกีฬาไทยพร้อมลงไล่ล่าความสำเร็จ และเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกกันตั้งแต่รายการแรกของปี
สำหรับทั้ง 4 รายการ ทัพนักแบดมินตันไทย นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก, “เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยว มือ 7 ของโลก รวมไปถึง “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 3 ของโลก นำทัพขนไก่ไทย ทำศึก
4 รายการเวิลด์ทัวร์ดังกล่าว ประเดิมด้วย ศึกเปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัล 1,450,000 เหรียญ หรือประมาณ 45.6 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม นี้ ที่มาเลเซีย
ต่อด้วย โยเน็กซ์ ซันไรท์ อินเดีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญ หรือประมาณ 30 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม นี้ ที่อินเดีย
ไดฮัทสุ อินโดนีเซีย มาสเตอรส์ 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญ หรือประมาณ 15.7 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคมนี้ ที่อินโดนีเซีย
ปรินเซส สิริวรรณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอรส์ 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 เหรียญ หรือประมาณ 7.8 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ไทย