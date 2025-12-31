เขมรคุยโว! เรือสำราญพร้อมนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,000 คนเทียบท่า 'สีหนุวิลล์' ไม่สนการข่มขู่จากไทย

สื่อ Khmer Times ของกัมพูชารายงาน เรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส (Diamond Princess) ที่บรรทุกนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 3,000 คน เทียบท่าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ในวันจันทร์ (29 ธ.ค.) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกัมพูชา แม้จะเผชิญแรงกดดันจากกองทัพเรือไทยใกล้ชายแดนทางทะเลก็ตาม
เรือสำราญลำนี้ได้รับการต้อนรับโดย ฮวด ฮัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และ มัง สิเนธ ผู้ว่าราชการจังหวัดสีหนุวิลล์
นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต แห่งกัมพูชาได้กล่าวต้อนรับเรือไดมอนด์ปรินเซสผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าเรือสำราญที่มาจากเบอร์มิวดาลำนี้มีความยาว 288.33 เมตร กว้าง 37.5 เมตร และลึก 8.5 เมตร
“เรือได้เทียบท่าอย่างปลอดภัยที่ท่าเรือปกครองตนเองสีหนุวิลล์ อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,850 คน จาก 52 สัญชาติ ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของกัมพูชา รวมถึงรีสอร์ทริมชายหาด วัดวาอาราม และตลาดพซาร์เลอ” เขากล่าว
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสนี้ กระทรวงและหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดแสดงวัฒนธรรมเขมร และมอบผ้าพันคอ "กรอมา" ให้แก่ผู้โดยสารฟรี ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาติ
ในระหว่างพิธีต้อนรับ นาย ฮัก กล่าวว่า การมาถึงของเรือไดมอนด์ปรินเซสแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของทั่วโลกต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุนของกัมพูชา
เขากล่าวเน้นว่า สันติภาพและความมั่นคงทางการเมืองที่ยั่งยืนได้ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของประเทศและการสร้างงาน
ฮัก กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ยังคงให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน สนับสนุนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วยให้กัมพูชาบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2050
เขากล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริการขนส่ง โรงแรม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เขาย้ำว่า กัมพูชายังคงมีความสามารถในการมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและคาดการณ์ได้สำหรับนักลงทุนและธุรกิจ ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
สื่อกัมพูชายังย้ำเป็นพิเศษว่า การมาถึงของเรือไดมอนด์ปรินเซสครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องปัญหาพรมแดนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 13 และ 19 ธ.ค. กองทัพไทยได้โจมตีด้วยปืนใหญ่จากเรือในจังหวัดเกาะกง ซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งที่อยู่ติดกับสีหนุวิลล์ ส่งผลให้มีการอพยพพลเรือนครั้งใหญ่
ไม่กี่วันต่อมา กองทัพบกไทยได้ส่งสัญญาณถึงแผนการที่จะปิดกั้นการส่งออกเชื้อเพลิงไปยังกัมพูชา โดยพุ่งเป้าไปยังเรือที่บรรทุกเสบียงยุทธศาสตร์ใกล้ท่าเรือกัมพูชา ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลในระดับนานาชาติ
ประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา (CATA) ให้สัมภาษณ์กับ Khmer Times ว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสีหนุวิลล์ดูเหมือนจะไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันที่เกิดจากการปฏิบัติการทางทหารของไทยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยพบว่าหลายคนถ่ายเซลฟีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ขณะที่บางคนก็เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองอย่างสนุกสนาน
เธอเน้นย้ำว่า เรือไดมอนด์ปรินเซสเป็นเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารหลายพันคนจากหลากหลายสัญชาติ และหากนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ปลอดภัย พวกเขาสามารถร้องขอให้กัปตันเปลี่ยนเส้นทางไปยังท่าเรืออื่นได้ง่ายๆ แต่ในกรณีนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้น
“การที่เรือลำนี้ยังคงจอดอยู่ที่ท่าเรือนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและการต้อนรับของกัมพูชา” เธอกล่าวเพิ่มเติม
ที่มา: Khmer Times