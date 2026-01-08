“บาส-เฟม-เมย์“ ทะลุก่อนรองชนะเลิศ ขนไก่มาเลเซีย โอเพ่น 2026

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก ใช้เวลาแค่ 30 นาที ทุบนักตบเดนมาร์ก มือ 20 ของโลก 2-0 เกม เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 ที่มาเลเซีย รอดวล เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก ส่วนคู่ผสมแชมป์เก่าและมือ 3 ของโลก ”บาส-เฟม“ ยังอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์ หลังพลิกสถานการณ์เฉือนคู่จากญี่ปุ่น 2-1 เกม
การแข่งขันแบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันรอบ 16 คน/คู่สุดท้าย ซึ่งมีนักกีฬาไทยลงสนามหลายคน
ประเภทคู่ผสม คู่แชมป์เก่า “บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 3 ของโลก ต้องออกแรงถึง 3 เกม โดยพ่ายเกมแรกไปก่อน จากนั้นกลับมาเก็บอีก 2 เกม เอาชนะ อากิระ โคกะ กับ นัทสึ ไซโตะ คู่จากญี่ปุ่นไปได้ 2-1 เกม 16-21, 21-8, 21-19 กลายเป็นนักกีฬาไทยคู่แรกที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรายการนี้ได้สำเร็จ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ผสมของไทย "โนแอล" ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด ปราชัยให้กับ เจียง เซิ้ง ปัง กับ เหวย หย่า ซิน คู่มือ 2 ของโลก จากจีน 0-2 เกม 12-21, 12-21
ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก ฟอร์มแรง ใช้เวลาแค่ 30 นาที ถลุง เมียร์ บลิชเฟลด์ มือ 20 ของโลก จากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-8, 21-7 เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ไปดวล เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก และเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2020 จากจีน ที่เอาชนะ "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 19 ของโลก 2-1 เกม 19-21, 21-12, 21-9
ด้านประเภทหญิงคู่ "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ กับ "แอนฟิลด์" สุกฤตา สุวะไชย คู่มือ 47 ของโลก ปราชัยให้กับ จอง นาอึน และ ลี ยอนวู คู่มือ 19 ของโลก จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 14-21 และ 13-21 ยุติเส้นทางที่รอบ 16 คู่