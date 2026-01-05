“น้องพิ้งค์” ฉลองวันเกิดปีที่ 19 ได้ตั๋วลุยศึกใหญ่ขนไก่มาเลเซีย แต่ซี๊ด ต้องดวลแชมป์โอลิมปิก

“น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งนักแบดมินตัน มือ 37 ของโลก ได้ฉลองวันเกิดปีที่ 19 ด้วยการลงเล่นศึกใหญ่ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 รายการ เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 ซึ่งจะมีขึ้น 6-11 มกราคมนี้ ที่มาเลเซีย
เดิมที “น้องพิ้งค์” มีชื่อสำรองในรายการนี้ ทว่ามีการถอนตัวในประเภทหญิงเดี่ยวจากมือที่สูงกว่า ทำให้เจ้าตัวได้สิทธิ์ลงแข่งขันแมตช์นี้ โดยรอบแรก 32 คน “น้องพิ้งค์” จะเจอศึกหนัก ต้องดวลกับ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน และเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิก โตเกียวเกมส์
อย่างไรตาม ยังถือว่า “น้องพิ้งค์“ ที่เพิ่งจะอายุครบ 19 ปี ไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา จะได้พิสูจน์ตัวเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงเล่นแบดมินตันอาชีพ ระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 เป็นครั้งแรก