“รัชนก” แชมป์เก่า ทุบสาวเดนมาร์ก ทะลุชน “ศุภนิดา” รอบสองขนไก่อินโดนีเซียมาสเตอร์ส

แชมป์เก่า อย่าง “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 6 ของโลก ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่อินโดนีเซีย หลังใช้เวลา 32 นาที เอาชนะ เอมิลี ชูลส์ มือ 52 ของโลก จากเดนมาร์ก ไปได้ 2-0 เกม 21-10 และ 21-17 ในการลงสนามรอบแรก เมื่อ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา
ในรอบ 16 คนสุดท้าย รัชนก เข้าไปพบ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 16 ของโลก จากไทย ที่เอาชนะ ลีเน คริสโตเฟอร์เซน มือ 25 ของโลก จากเดนมาร์ก มา 2-0 เกม 22-20, 21-18
ด้าน “ครีม“ บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 15 ของโลก พลาดท่าตกรอบแรก หลังพ่ายให้กับ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 27 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 18-21, 13-21
ประเภทชายเดี่ยว ”อิคคิว“ พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 44 ของโลก ประเดิมสนามรอบ 32 คน เอาชนะ ลี เชียะเหา มือ 19 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-10, 21-18
ส่วนประเภทคู่ผสม (รอบ 32 คู่) "โนแอล" ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด มือคู่ 51 ของโลก ต้องยุติเส้นทางแค่รอบแรก หลังพ่าย หู ปังรอน กับ เฉิง ซูหยิน คู่มือ 20 ของโลก จากมาเลเซีย 1-2 เกม 21-13, 6-21, 17-21
ขณะที่ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 33 ของโลก ผ่านเข้ารอบสองได้ หลังเอาชนะ อัมรี่ สยาห์นาวี กับ นิต้า วิโอรีนา ราวาห์ คู่มือ 18 ของโลก จากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 21-12, 15-21, 21-10