“วิว” ควง “บาส-เฟม” ฉลุยรอบ 8 ขนไก่เวิลด์ทัวร์ 750 อินเดีย โอเพ่น 2026

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยว มือ 2 ของโลก ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ที่ 2 ของปีนี้ หลังทะลุเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย แบดมินตัน อินเดีย โอเพ่น 2026 รายการระดับดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่อินเดีย หลังใช้เวลา 42 นาที เอาชนะ ลู่ กวางซู มือ 15 ของโลก จากจีน 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 ในรอบ 16 คน ชายเดี่ยว เมื่อ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา
"วิว" กุลวุฒิ ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง โลห์ เคียน ยิว มือ 10 ของโลก หรือ ปรานนอย คูมาร์ มือ 38 ของโลก จากอินเดีย ต่อไป
ด้านประเภทคู่ผสม "บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ เย่ หง เว่ย กับ นิโคล กอนซาเลส ชาน คู่มือ 15 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18, 21-15 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปดวลกับ ทอม กิเกล และ เดลฟิน เดอรัวร์ คู่มือ 5 ของโลก จากฝรั่งเศส
ประเภทหญิงเดี่ยว "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 19 ของโลก พ่ายให้กับ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 โลก จากจีนอีกครั้งเป็นหนที่สองในรอบ 2 สัปดาห์ ที่สกอร์ 0-2 เกม 11-21, 13-21 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย