“โอโม่-ปอป้อ” ทุบคู่มาเลย์ เข้าตัดเชือกแบดมินตันอินเดีย

"โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ ”ปอป้อ“ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมือ 52 ของโลก และมือวางอันดับ 7 ของรายการ ทะลุตัดเชือก แบดมินตัน ไซเอ็ด โมดี้ อินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล ที่อินเดีย หลังเมื่อ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ลงสนามในรอบก่อนรองชนะเลิศ เอาชนะ วี ยี เฮิร์น กับ วานนี โกบี คู่ม้ามืด มือ 613 ของโลก จากมาเลเซียไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 เกม 21-14, 21-11
ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันกันวันเสาร์ ที่ 29 พ.ย.นี้ ทั้ง “โอโม่” และ “ปอป้อ” จะเข้าไปดวลกับผู้ ไอส์ยา ซาซาบิลา ปูตรี ปรานาตา กับ มาร์วาน ฟาซา คู่มือ 37 ของโลก และคู่มือ 4 ของรายการ จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ นิธิน เฮช.วี. กับ ศรีนิดี นารายานาน คู่ผสมม้ามืดจากอินเดีย 2-0 เกม 21-11, 21-12