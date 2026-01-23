“น้องพิ้งค์” แซงชนะเวียดนาม เข้าตัดเชือกขนไก่อินโดนีเซียฯ, “เมย์”​ เจ็บ ขอรีไทร์ อดป้องกันแชมป์

“น้องพิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งมือ 36 ของโลก สู้ขาดใจ ฮึดเซฟแมตช์พอยท์ในเกมสอง ก่อนจะพลิกกลับมาเอาชนะ เหงียน ธุย ลินห์ มือ 21 ของโลก จากเวียดนาม 2-1 เกม 18-21, 26-24, 21-12 กรุยทางเข้ารอบรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่อินโดนีเซีย ได้สำเร็จ
ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันกันวันเสาร์ ที่ 24 ม.ค.นี้ “น้องพิ้งค์” เข้าไปยืนรอพบกับผู้ชนะระหว่าง ฮวง หยู่ซุน มือ 37 ของโลก จากไต้หวัน หรือ เลทชานา คารูปาเธวาน มือ 42 ของโลก จากมาเลเซีย ต่อไป
ด้านแชมป์เก่า “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 6 ของโลก พลาดโอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ปีนี้ หลังบาดเจ็บ จนต้องยอมถอนตัว ระหว่างเล่นกับ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 27 ของโลก จากญี่ปุ่น ขณะเสมอกัน 1-1 เกม แมตช์นี้ “เมย์” ได้เกมแรก 21-15 ก่อนพ่ายเกมสอง 20-22 ทำให้ รัชนก ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ