ชาติอาหรับพร้อมจ่ายเดือนละล้าน กระชากตัว “เทพบิว” ไปร่วมทัพ

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เผยว่า มีชาติในตะวันออกกลาง ให้ความสนใจ อยากซื้อตัว “บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย ไปช่วยทีมชาติ ซึ่งก็ทุ่มไม่อั้นและพร้อมให้ค่าตอบแทนหลักล้านบาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ภูริพล บุญสอน เพิ่งทำผลงานคว้า 3 เหรียญทอง ในศึกซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย เจ้าตัวยังปลดล็อค กดสถิติต่ำกว่า 10 วินาที ได้เป็นครั้งแรกด้วย โดยวิ่งทำเวลาได้ 9.94 วินาที ในการแข่งขันรอบคัดเลือก กลายเป็นนักวิ่งไทยและนักวิ่งอาเซียนคนแรกที่ทำสถิติดังกล่าวได้
นอกจากนี้ยังถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดตลอดกาลเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ในกลุ่มนักวิ่งรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี โดยสถิติอันดับ 1 เป็นของ เลตซิเล เตโบโก จากบอสวานา ที่ทำเอาไว้ 9.91 วินาที ในการแข่งขันศึกเยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อปี 2023 ที่โคลอมเบีย ซึ่งโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ผ่านมา เตโบโก ก้าวไปคว้าเหรียญทอง ในการวิ่ง 200 เมตร ซึ่งก็นับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกในโอลิมปิกเกมส์ ของ บอสวานา ด้วย