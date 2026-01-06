"ธรรมนัส" คุย "แจ๊ส" หวังกวาด 4 สส. โวเบบี้บูมเมอร์เจาะรุ่นใหม่ จ่อปราศรัยใหญ่อีสาน สวนอะไรก็เทาแต่ตัวเองดำสนิท

แกนนำกธ. รับคุย "บิ๊กแจ๊ส" หนุน "กล้าธรรม" ชิง สส.ปทุมธานี หวังกวาด 4 เก้าอี้ เมินกระแสพรรคส้ม บอก รอดูคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มาเจาะคนรุ่นใหม่ จ่อประเดิมเวทีปราศรัยใหญ่ ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น 12-13 ม.ค.นี้ ลั่น ไม่เคยโจมตีใครบนเวทีปราศรัยขออย่าใช้วิชามาร สวนอะไรก็เทาแต่พรรคตัวเองดำสนิท
วันนี้ (6 ม.ค. 69) เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมคาดหวังที่นั่งในจังหวัดปทุมธานี ว่า ตนขอขอบคุณ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่เปิดโอกาสให้พรรคกล้าธรรมได้มีพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี เอาตรง ๆ เราก็หวัง และความหวังก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ซึ่งตนจะจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี
เมื่อถามว่าครั้งนี้พล.ต.ท.คำรณวิทย์ มาช่วยหนุนใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า เราเข้าไปบ้านไหนก็ต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้น ยอมรับว่าได้มีโอกาสเข้าไปหารือเรื่องการเมืองกับพล.ต.ท.คำรณวิทย์
ส่วนคาดหวังว่าจะได้สส.ยกจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ก็คาดหวังว่าจะได้ 4-5 เขต
เมื่อถามว่าในการเลือกตั้งครั้งก่อนกระแสพรรคสีส้มมาแรงรวมถึงเขตทหารมั่นใจว่าจะชนะได้หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า กล้าธรรมเรามียุทธศาสตร์ตนจบการรบมาโดยตรง เพื่อนของตนก็จบโรงเรียนเสนาธิการทหารฯทั้งนั้น ส่วนกระแสพรรคอื่นตนไม่ขอพูดถึงเพราะเรามีจุดขายในปทุมธานี อย่างตอนที่เกิดน้ำท่วมคนที่เข้าไปคนแรกก็คือตนมาโดยตลอด รวมถึงด้านการเกษตร
เมื่อถามว่าจังหวัดปทุมธานีมีคนจับตาเยอะเนื่องจากเป็นพื้นที่คนรุ่นใหม่อยู่เยอะ จะเจาะได้หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวดูเบบี้บูมเมอร์มาทำ แล้วจะมีคณะกรรมการบริหารของพรรคลงพื้นที่ไปช่วย
เมื่อถามว่าส่วนตัวมีแผนจะไปเวทีปราศรัยที่ไหนบ้าง ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ตนจะไปเวทีใหญ่ทั้ง 17 เวที เวทีแรกคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 และต่อด้วยจังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 และในวันธรรมดานอกเวลาราชการ ตนจะไปช่วยผู้สมัครในเวทีย่อยปราศรัย และจะมีหาเสียงในจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย
เมื่อถามว่าจะหาเสียงอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากกว่าเดิม ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า เราเน้นเคารพการตัดสินใจของประชาชน ยอมรับว่าตนก็มีแผลกับทุกพรรค ถ้าเราเปิดแผลเขาบ้างก็อย่าว่ากัน
" คำก็เทา สองคำก็เทา ต้องระวังนิดนึงเพราะพรรคท่านไม่ใช่เทาแต่ดำสนิทเลย ผมมีข้อมูลเยอะก็ไม่อยากจะพูดอะไร เอาไว้ให้สุดก่อนแล้วใกล้เวทีค่อยว่ากัน อย่าใช้วิชามารมาโจมตี " ร้อยเอกธรรมนัสกล่าว
เมื่อถามว่าช่วงหาเสียงโจมตีกัน แล้วตอนตั้งรัฐบาลจะจับมือกันได้หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การเลือกตั้งก็ว่าไปแต่ตนจะไม่ใช้วิธีโจมตีตอนปราศรัยตนไม่เคยด่าใครแต่อย่าเล่นนอกเกมเพราะตนก็ทำการบ้าน ถ้าเล่นเรามาก ๆก็สวนกลับ ก็เหมือนกับที่ตนสวนคนบางคนนั่นแค่น้ำจิ้ม