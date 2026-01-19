“อนุทิน” ย้ำแนบแน่นปรารถนาดี “บิ๊กแจ๊ส” แม้หนุน กธ. รับไม่ได้คุยกัน ชี้ ทำการเมืองอย่าไปด้อยค่า

นายกฯ ยันสัมพันธ์ “บิ๊กแจ๊ส” ยังแนบแน่น ปรารถนาดีต่อกัน แม้เปิดตัวหนุน “กล้าธรรม” แต่รับไม่ได้คุยกัน ชี้ทำการเมืองอย่าด้อยค่า หรือวิพากษ์วิจารณ์เสียๆ หายๆ
วันนี้ (19 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.) เปิดใจสนับสนุนพรรคกล้าธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ บอกว่า จะมาช่วยงานพรรคภูมิใจไทย ว่า ท่านก็ยังบอกว่า “รักผมอยู่นิ ต้องถามให้จบ” แต่แนวทางในการทำงานทางการเมือง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตน กับ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ยังแนบแน่นและปรารถนาดีต่อกันตลอดเวลา ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งจริงๆ เราไม่ได้คุยกันด้วย
ส่วนการเมืองในจังหวัดปทุมธานีจะเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า “In the name of the game” การทำงานทางการเมืองเราต้องทำสุดความสามารถ ให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน แต่อย่าไปทำร้ายนอกเกมกัน และอย่าไปเขียนข่าวหลอกลวงประชาชน เขียนข่าวด้อยค่าพรรคอื่นๆ ซึ่งควรทำตามพรรคภูมิใจไทย ที่ทำแต่งานไม่เคยคิดถึงคนอื่นจะเป็นอย่างไร ให้ประชาชนได้เห็นหน้างานในส่วนของเราเป็นอย่างไร จะทำงานให้ได้และทำให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ ซึ่งจะไม่ไปด้อยค่าหรือวิพากษ์วิจารณ์เสียๆ หายๆ กับคนอื่น