นายกฯยึดหาเสียงแบบออแกนิกไม่เล่นใหญ่-ยอมหมอบ รักกันดี "แจ๊ส" แม้หนุนกธ. ยันมีเลือกตั้งถึงมีปมชายแดน

“อนุทิน” ยึดหาเสียงแบบออแกนิก ไม่จัดตั้ง-ไม่พิธีรีตอง-ไม่ขึ้นเวทีใหญ่ เลือกหมอบหากถูกโจมตีบนสนามหาเสียง ชี้สู้ไปก็เจ็บเปล่า บอกยังรักกันดีกับ “บิ๊กแจ๊ส” หลังโดดหนุนกธ. เชื่อชายแดนไม่กระทบเลือกตั้ง เหตุมีรั้วของชาติปกป้อง ระบุยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาค้างคาใจตีความกฎหมายกันอีก
วันที่ (6 มกราคม) ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแนะชุมแกนนพรรคภูมิใจไทย ได้กำชับอะไรเพิ่มเติมช่วงการเลือกตั้งหรือไม่ว่า มาฟังสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้เปิดปีใหม่พอดี
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้รับรายการสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าทุกพื้นที่ผู้สมัครทุกคนของพรรคภูมิใจไทยทำงานหนักมาก ขยันลงพื้นที่มาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ได้พบประชาชน เยอะโหวตเตอร์หลายคนกลับบ้าน
เมื่อถามว่า ในฐานะหัวหน้าพรรค ก่อนหน้านี้ให้ยึดผลโพลของพรรคเป็นหลัก ล่าสุดผลโพลพรรคภูมิใจไทยโค้งแรกของการหาเสียงเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ผลโพลของพรรคหมายความว่าเชื่อมั่นในตัวเองถ้าทำงานหนักแล้วประชาชนจะให้ให้โอกาส ไม่ใช่ไปทำโพลสำรวจเซอร์เวย์ ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์คุยกับผู้สมัครคนนี้คนนั้นเราก็พอจะประเมินได้ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเลือกทั้งสามถึงสี่ครั้งที่ตนต้องรับผิดชอบใกล้ชิดด้วย ก็เดาไม่ค่อยผิด คนนี้ได้ คนนี้เกือบได้ คนนี้ตก ก็เห็นๆ อยู่
เมื่อถามว่า ครั้งนี้พอจะเดาได้หรือไม่ว่าจะได้กี่เสียง นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ประเมินไว้ต้องเดาได้สิ เมื่อถามอีกว่า ก่อนหน้านี้บอก 150 นั้น ล่าสุดผลการประเมินเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวทันทีว่า ลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อก่อนหวยออก
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่เสียงตอบรับพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ประชาชนให้ความเมตตา อาจจะเพราะตนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย ผู้คนก็คุ้นหน้าคุ้นตามากขึ้น บางทีเราเดินขอเสียงท่านเป็นท่านให้กำลังใจ เดินไปยังไม่ทันจะพูดขอเบอร์ 37 ท่านก็บอกว่าเชียร์นะเรื่องกัมพูชา สู้ๆ นะ ทำเพื่อชาตินะ กลายเป็นเราได้กำลังใจแทน
เมื่อถามว่า แนะชาชนสนับสนุนให้เร่งสร้างรั้วของชาตินั้น นายอนุทิน กล่าวว่า รั้วสร้างอยู่แล้ว รั้วของชาติ รั้วกำแพง รั้วที่เสริมความเข้มแข็งของประเทศ ทำอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่อยู่ใน Top 5
เมื่อถามว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไปหนุนพรรคกล้าธรรมนั้น นายอนุทิน เผยว่า พี่แจ๊สกับตนเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้ว ท่านให้คำแนะนำทางการเมืองมาโดยตลอดในแถบจังหวัดปทุมธานี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งท่านเป็น นายกอบจ. แม้ท่านจะไปสนับสนุนพรรคกล้าธรรม เราก็ยังรักกันดีอยู่ ท่านไม่ใช่ผู้สมัคร เราก็มีผู้สมัครของเรา
เมื่อถามถึงปัจจัยความน่ากังวลในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า กังวลทุกเรื่อง เราต้องกังวลไว้ก่อน ไม่ใช่สบายใจ ไม่มีการเลือกตั้งไหนที่ผู้สมัครหรือผู้บริหารพรรคสบายใจได้ เรากังวลไปเรื่อยๆ ลงพื้นที่พอหรือยัง ครอบคลุมหรือยัง ประเมินถูกหรือเปล่า เจอเท่านี้พอหรือไหม
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งรอบนี้ บรรยากาศไม่เหมือนทุกครั้ง เพราะบวกเรื่องความไม่สงบเข้ามา จะกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แยกกันให้ดี เรื่องความสงบเรียบร้อยของประเทศ ปัญหาชายแดนเรามีรัฐบาลอยู่ ยังไงก็มีรัฐบาล รัฐบาลพูดคุยกับ คณะกรรมการ การเลือกตั้ง กกต. ก็มีความมั่นใจว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน ต่อให้มองไปข้างหน้าจนถึงวันเลือกตั้ง ยังไงก็มีการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาค้างคาต่อไป เดี๋ยวต้องมานั่งตีความแปลความ ว่าและธรรมนูญกำหนดไว้ใน 45 ถึง 60 วัน เราพยายามให้เกิดความชัดเจนสูงสุด ในส่วนของความเป็นรัฐบาลที่ต้องทำงานควบคู่กับ กกต. และว่า กกต. เห็นชอบงบกลางให้ดำเนินการจัดการการเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรีก็เร่งนำเสนอ ตรงนี้เป็นเจตนารมย์ที่ตรงกันอยู่แล้วอย่าไปกังวล เรื่องความมั่นคงเราก็มีรั้วของชาติ มีกองทัพ มีฝ่ายความมั่นคงคอยปกป้องดูแลพวกเราอยู่แล้ว
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า อุ้ยตายหรอ ยังไม่ทราบ วันนี้ทำงานทั้งวัน ตนเคารพพลเอกประวิตรอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นผู้ใหญ่ ส่วนการเข้าไปให้กำลังใจนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปตามวาระอยู่แล้ว
ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพ นายอนุทิน ย้อนกลับว่า นี่พรรคภูมิใจไทย ดีที่สุดคือพูดถึงพรรคตัวเราเองว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนไว้วางใจเยอะ ๆ อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเลย เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปหา
เมื่อถามถึง กำหนดการขึ้นปราศรัยใหญ่ วางไว้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้เป็นแบบออร์แกนิก อย่าไปจัดตั้ง ขอให้เป็นธรรมชาติเพราะตนเป็นคนเกลียดพิธีรีตอง ทุกวันนี้เดินทางไปไหนก็ได้กำลังใจจากประชาชน บางคนมาทักทายขอถ่ายรูปอยู่หลายชั่วโมง ตนก็ดีใจและไม่เหนื่อย รวมถึงไม่ต้องไปพูดเรื่องขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทย เพราะส่วนใหญ่ถ่ายรูปเสร็จประชาชนก็ให้กำลังใจ
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ กทม. วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.นี้ จะลงพื้นที่ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้เป็นแบบออร์แกนิค หากตนบังเอิญเจอแกนนำพรรคภูมิใจไทยหาเสียงก็จะลงไปช่วยทันที อยากเป็นตัวของตัวเอง
เมื่อถามว่า การแก้ไขปัญหาโจมตีระหว่างหาเสียงในการลงพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยขอเลือกหมอบ เพราะไปสู้อะไรกับใครก็เจ็บแม้จะชนะ เราจะไม่สู้ในสิ่งที่ไม่ควร คนพรรคภูมิใจไทยมีความอดทนอดกลั้น มั่นใจในตัวเอง มีหน้าที่นำเสนอประชาชน ไม่ได้มีหน้าที่ตอบข้อสงสัยคู่แข่ง
อย่างไรก็ตามคำว่าออร์แกนิก ไม่ใช่กลยุทธ์ของพรรคภูมิใจไทย แต่เป็นตัวตนของนายอนุทิน อยู่แล้ว ไม่มีพิธีรีตอง