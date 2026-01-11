ฮือฮา “ธรรมนัส” ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเวทีปทุมฝาก "อัยรินทร์" เบอร์ 8 แก้รถติดถ.เสมาฯเอาสายลงดิน–ขยายไหล่ทาง

แกนนำกธ. เรียกเสียงฮือฮาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเวทีปทุมธานี อ้อนฝาก ‘อัยรินทร์ เบอร์ 8’ ไว้ในใจชาวปทุมฯ ย้ำ ปัญหารถติดถนนเสมาฟ้าคราม ต้องเอาสายลงดิน–ขยายไหล่ทาง ด้าน ‘ตั๊ก อัยรินทร์’ ลั่น ผู้หญิงก็แกร่ง พร้อมรับใช้คนลำลูกกา
เมื่อวันที่ (11 มกราคม 2569) เวลา 18.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 8 พรรคกล้าธรรม ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
โดยบรรยากาศเปิดเวทีสร้างเสียงฮือฮา เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส เปิดตัวด้วยการขี่รถจักรยานยนต์หาเสียงของ น.ส.อัยรินทร์ ขึ้นสู่เวที ท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากประชาชนในพื้นที่
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่ง ย้อนถึงการทำงานด้านการเมืองและการบริหารราชการ โดยเฉพาะช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เสนอชื่อ น.ส.อัยรินทร์ ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเป็นรองโฆษกรัฐบาล และ น.ส.อัยรินทร์ ก็ทำหน้าที่ได้อย่างดี สมกับที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ และผ่านการทำงานจริง ไม่ใช่เพียงการพูดบนเวที
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงปัญหาสำคัญของจังหวัดปทุมธานี ทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนเผชิญมานานหลายสิบปี โดยย้ำว่า ตนเองมีประสบการณ์ตรงในการจัดการน้ำ และเมื่อปี 2568 ได้ประกาศชัดเจนมาแล้วว่า ปทุมธานีจะไม่เผชิญวิกฤตน้ำท่วมซ้ำรอยปี 2554 จากการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา การเร่งระบายน้ำ และการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามที่พูดไว้
“ถนนสายสำคัญในพื้นที่ลำลูกกา โดยเฉพาะถนนเสมาฟ้าคราม ซึ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนาน ผมเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม คือ ต้องขยายไหล่ทาง จัดการแนวเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารด้วยการนำลงใต้ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร รวมถึงการพัฒนาลำคลองสองข้างถนนให้เป็นระบบระบายน้ำควบคู่กับการคมนาคม ซึ่งจะช่วยแก้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและการจราจรไปพร้อมกัน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมประชุมและประสานงานกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มาโดยตลอดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับชาวปทุมธานี ตนอาจไม่ใช่นักการเมืองที่พูดเพราะหรือพูดเก่งในสภาฯ แต่เป็นคนที่รู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งที่พูดบนเวทีในวันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้จริง ไม่ใช่การขายฝัน และหลายเรื่องที่เคยพูดไว้ก็เกิดขึ้นแล้ว แม้หลายคนจะมองว่าตนเองเป็นคนบ้า แต่เป็นคนบ้าที่กล้าทำ
ช่วงท้ายของการปราศรัย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของพรรคกล้าธรรม เพราะเป็นการฝากอนาคตและลูกหลานของคนลำลูกกาไว้กับพรรค พร้อมขอแรงสนับสนุนให้เลือก น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 หมายเลข 8 พรรคกล้าธรรม เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน และผลักดันการพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่ น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 8 พรรคกล้าธรรม กล่าวบนเวทีว่า การตัดสินใจลงสู่สนามการเมืองครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากตนเป็นผู้สมัครผู้หญิงเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งที่ 5 และครอบครัวมีความเป็นห่วงว่าจะสามารถต่อสู้ทางการเมืองได้หรือไม่ แต่ตนตัดสินใจเดินหน้า เพราะเชื่อมั่นว่าผู้หญิงก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชาย และสามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่หาเสียง ได้รับการต้อนรับและกำลังใจจากพี่น้องประชาชนอย่างอบอุ่น ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าการเมืองที่ยืนอยู่บนความจริงใจและการทำงานใกล้ชิดประชาชน ยังมีพื้นที่และความหวัง พร้อมยืนยันว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะทำหน้าที่เป็น ส.ส.ของคนลำลูกกาอย่างแท้จริง รับฟังทุกปัญหา และผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม การจราจร ปากท้อง และคุณภาพชีวิต
“อัยรินทร์อาจไม่ใช่นักการเมืองที่พูดเก่งที่สุด แต่จะเป็น ส.ส.ที่ทำงานหนัก ลงพื้นที่จริง และไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน ขอให้เชื่อมั่นว่าผู้หญิงคนนี้ พร้อมสู้ พร้อมทำ และพร้อมรับใช้คนลำลูกกาอย่างสุดความสามารถ” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว