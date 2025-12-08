ส.รักบี้-อบจ.ปทุมฯ-ทอ. เนรมิตสนามรักบี้ซีเกมส์สวยตามมาตรฐานสากล

ชาวเน็ตชื่นชมเปรียบเทียบ เรื่องสนามรักบี้สวย และ พร้อมสำหรับแข่ง “บิ๊กต้น” ประมุขรักบี้ไทย ออกมาตอบ ขอขอบคุณทุกคำชม ทั้งนี้เพราะสมาคมฯ มีเตรียมการล่วงหน้าหลายเดือน มีการประชุม กรรมการสมาคมฯ เพื่อแบ่งหน้าที่งานแต่ละฝ่ายล่วงหน้า อะไรที่จำเป็นต้องจ่ายเงินเอง ก็สำรองไปก่อนไม่รอเทคนิคซีเกมส์ เผย สาเหตุสนามกีฬากองทัพอากาศที่ใช้แข่งซีเกมส์สวยสะดุดตา เพราะสมาคมรักบี้ทุ่มเงินเอง บางส่วน ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจาก ”บิ๊กแจ๊ส“ พล.ต.ท คำรณวิทย์ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี และ กองทัพอากาศ
หลังจากที่มีดราม่าเกี่ยวกับสนามแข่งซีเกมส์หลายกีฬาไม่สวยงาม แต่กีฬารักบี้ขอสวนกระแส เนรมิตสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ที่จะใช้แข่งกีฬารักบี้ซีเกมส์ได้อย่างสวยงาม พื้นสนามดี หญ้านุ่ม พร้อมแข่ง
”บิ๊กต้น“ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่สนามแข่งรักบี้ซีเกมส์ คือสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สวยงามแบบนี้ เพราะสมาคมมีการเตรียมความพร้อมหลายเดือน โดยได้ทุ่มงบประมาณของสมาคมในการปรับปรุงสนามเอง และยังมีบางส่วนที่ได้รับความร่วมมือจาก ภาคส่วนต่างๆ เช่น พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ให้การสนับสนุน ซ่อมแซม ห้องนํ้าให้ รวมถึง กองทัพอากาศ ที่ให้กรมสวัสดิการ ทอ. มาร่วมด้วยช่วยกัน เช่นการปรับปรุง ทาสี อัฒจรรย์ให้ใหม่ทั้งหมด จึงทำให้สนามกีฬากองทัพอากาศตรงตามมาตรฐานของกีฬารักบี้และ สวยงาม อย่างที่เห็นและ ยังมีสนามซ้อม ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมรักบี้ฯ โดยสมาคมฯ จ่ายค่าใช้จ่ายปรับปรุงเองด้วยเช่นกัน
พ.ต.ท.กุลธน ยังเผยว่า ในเรื่องการปรับปรุงสนามตนได้มอบหมายให้ ร.อ.ประชา ศรีธวัชพงศ์ ประธานฝ่ายกิจการพิเศษสมาคมรักบี้ เป็นคนดำเนินการดูแลเรื่องนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคมทุกคน ช่วยเหลือดำเนินการ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ พลตรี อนุมาศ พินิจชอบ อุปนายกสมาคมรักบี้ ที่เป็นคนประสานของใช้สนามกองทัพอากาศ และต้องขอขอบคุณทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้สนามกีฬากองทัพอากาศสวยงามและพร้อมกับการแข่งขันรักบี้ซีเกมส์
นอกจากนี้ “บิ๊กต้น” ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดศึกรักบี้เอเชียซีรีส์ ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของเอเชียมาแล้วถึง 2 ครั้ง ทำให้เรามีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก ทั้งเวิลด์รักบี้ และ เอเชียรักบี้ ก็ชื่นชมทุกครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของพวกเรา โดยใช้งบประมาณที่จํากัด ซึ่งผมขอยืนยันตรงนี้ว่าศึกรักบี้ซีเกมส์ สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะจ่ายเงินของสมาคมฯเอง เพื่อหน้าตา ของประเทศชาติและสมาคมฯ
โดยผมได้เดินทางไปตรวจสนามด้วยตัวเอง เมื่อ 2 เดือนก่อน และ ร่วมประชุมวางแผน ประสาน กับ ผู้จัดการสนามกีฬากองทัพอากาศ นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ และ นาวาอากาศโท คงเดช เนตรนี ตั้งแต่เตรียมสนาม ขอปิดสนามห้ามใช้ ปรับปรุงสนาม ใช้งบประมาณเท่าไร ห้องนํ้าที่ทรุดโทรมจะทำอย่างไร ของบประมาณไปแล้วก็ไม่ผ่าน จนถึงสนามซ้อม ตามสถานที่ต่างๆ สมาคมต้องเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งสิ้น
รวมถึงระบบการจัดการแข่งขัน ที่สมาคมต้องรับผิดชอบเองอยู่แล้วเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นและเป็นมาตรฐานสากล และเป็นหน้าตาของประเทศชาติ เราแบ่งหน้าที่กับ เทคนิคซีเกมส์อย่างชัดเจน เพราะเราไม่ได้งบประมาณ การดำเนินการมาทั้งหมด จึงจำเป็น ต้องจ่ายเองในบางส่วนดังที่กล่าวมาแล้ว
“ผมไม่ได้พูด เพื่อจะเอาหน้า แต่ ทุกสิ่งทุกอย่างคือความจริง ของการร่วมมือ และการขอความช่วยเหลือ จากทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มีหรือไม่ได้รับความร่วมมือการจัดการแข่งขันรักบี้ ในซีเกมส์ในครั้งนี้ ก็คงไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นครับ ขอขอบคุณ และยก คำชม เหล่านั้น ให้ทุกๆคน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมครับ” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว
สำหรับการแข่งขันรักบี้ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.2568 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจทัพนักกีฬารักบี้ไทย เป้าหมายคือ 2 เหรียญทอง