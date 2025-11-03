“บิ๊กต้น” พร้อมดูแลค่าเดินทางเพื่อให้เด็กต่างจังหวัดมาเชียร์รักบี้ซีเกมส์

“บิ๊กต้น” ใช้โอกาสการแข่งขัน รักบี้ซีเกมส์ สร้างกระแส inspiration สร้าง Idol ให้กับเด็กๆ เยาวชนโดยจะมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่เยาวชนจากต่างจังหวัด มีคำสั่งมอบหมายประธานภาค ทั้ง 4 ภาค ให้พาเด็กๆเยาวชน ในพื้นที่มาชมรักบี้ซีเกมส์
สมาคมฯ พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บางส่วน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในเกมแห่งศักดิ์ศรีของอาเซียน นอกจากนั้น ก็จะชูระบบจัดการแข่งขันให้ ยิ่งใหญ่ เทียบเท่าเอเชียซีรีส์ที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพ
โดยแต่งตั้ง ร.อ ประชา ศรีธวัชพงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เข้ามาดู ในรายละเอียดของ การจัดการแข่งขัน อีกชั้นนึง นอกจาก คณะกรรมการฯ ที่ได้ รับการแต่งตั้งไปแล้ว
“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งอาเซียน และ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการที่สมาคมรักบี้ของไทยจะต้องดูแลเรื่องการจัดการแข่งขัน รักบี้ซีเกมส์ ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพ
โดยได้เปิดเผยว่า หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนตุลาคม ได้มีการติดตามความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพรักบี้ซีเกมส์ ซึ่งตนได้ย้ำกับทุกฝ่ายและทุกคณะทำงานว่าต้องจัดการแข่งขันให้ดีที่สุดเทียบเท่ากับศึกเอเชียซีรีส์ ที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะ ระบบการรักษาความปลอยภัย และการต้อนรับเพราะในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก สุลต่าน จากประเทศ มาเลเซีย และ vip จากประเทศสมาชิกต่างๆในเอเชีย จะเข้าร่วมชมการแข่งขัน ทั้ง 2 วัน
เนื่องจาก ผมในฐานะ ประธานสหพันธ์ รักบี้ อาเซียน จะได้เชิญ สมาชิก ในอาเซียน และ สมาชิก อีสต์เอเซีย ซึ่งพึ่งได้เซ็น สัญญา mou ความช่วยเหลือ กันที่ ลอนดอน เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา มาร่วมประชุม กันครั้งแรก ที่กรุงเทพ พร้อมทั้ง ชม รักบี้ซีเกมส์ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความพร้อมสุดๆ ทั้ง การจัดการแข่งขัน การจัดประชุม และการเตรียมความพร้อมของทีม ที่ตั้งเป้า ไว้ 2 เหรียญทอง
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวต่อว่า นอกจากระบบการจัดการที่จะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเป็นหน้าตาของประเทศไทย อีกเรื่องที่จะต้องฝากประธานภูมิภาคทั้ง 4 คน หากเด็กๆและเยาวชน ในพื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบมีความต้องการจะเดินทางมาชมรักบี้ซีเกมส์ในวันที่ 13-14 ธ.ค.2568 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ
ทางสมาคมฯ ก็พร้อมที่จะดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางให้บ้างส่วน ซึ่งตนมั่นใจว่าศึกรักบี้ซีเกมส์เป็นแมตช์ที่สำคัญระดับประเทศ และเป็นศักดิ์ศรีของไทยที่ต้องทำให้ได้ 2 เหรียญทอง ดังนั้นเราจึงจำเป็น ต้องใช้โอกาสนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน เพื่อเข้ามาเล่นรักบี้ ให้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสมาคมฯ จะสามารถ ทำเรื่องนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายแล้วก็ตาม
“ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดให้กองเชียร์เข้าชมซีเกมส์ฟรีทุกสนาม ทำให้สมาคมพร้อมที่ใช้การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ในการปลุกกระแสกีฬารักบี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชน และ เด็กๆ โรงเรียน ที่เล่นรักบี้ ในพื้นที่กทม และ ไม่ได้เล่นแต่ อยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงสนามกีฬากองทัพอากาศ ย่านลำลูกกา เข้ามาชมมาเชียร์และให้กำลังใจนักรักบี้ทีมชาติไทยเพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติของเรา“ พ.ต.ท.กุลธน กล่าว