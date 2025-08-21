รักบี้สาวไทยเปิดประสบการณ์กับทีมชาติออสเตรเลีย

ความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควบคุมการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น แล้วยังได้ลงทีมกับทีมท้องถิ่น 4 ครั้ง นอกจากนี้ยังเปิดประสบการณ์ทีมสาวไทยด้วยการชมการฝึกซ้อมของทีมชาติออสเตรเลีย และยังพบปะพูดคุยแบบสุดเอ็กคูลซีฟ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมาย
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ทีมหญิงได้มีโอกาสมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรเลีย ที่ถือว่าเป็นอีก 1 ประเทศที่ให้ความสำคัญกับกีฬารักบี้จนกลายเป็นกีฬาประจำชาติ ทำให้ทีมหญิงได้เปิดประสบการณ์เห็นการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพจากทีมชาติออสเตรเลีย และยังได้มีโอกาสลงทีมกับทีมในท้องถิ่น ที่มีร่างกายที่ใหญ่กว่าไทยมาก ถึง 4 ครั้ง แต่นักกีฬาไทยก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมเอาชนะได้ทั้งหมด และเสียเพียง 1 ทรัยเท่านั้น
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวต่อว่า กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่ฟอร์มการเล่นตอนอยู่ไทยเหมือนจะสุดอยู่แค่นั้น แต่พอได้มาฝึกที่ออสเตรเลียกลับโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเดิมมากมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนกลุ่มนักกีฬาที่บาดเจ็บไปนาน ก็ได้มาเคาะสนิม แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง ก็ต้องให้เวลาปรับจูนอีกนิดหน่อย
ส่วนการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของ โลเต้ ไลคาบูร่า นั้น “บิ๊กต้น” ได้เปิดเผยว่า จากการดูฝึกซ้อมเขาก็มีความทุ่มเท และ มุ่งมั่นมาก ซึ่งนักกีฬาไทยก็คุ้นเคยกับ โลเต้ เป็นอย่างดี เป้าหมายที่เราวางร่วมกันคือศึกเอเชียซีรีส์ที่มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ แต่ไทยต้องรักษาท็อปทรีของเอเชียให้ได้ และห้ามแพ้ ฮ่องกง กับ คาซัคสถาน หรือ อาจจะมีทีมอื่น ที่เราไม่เคยเห็นหรือเล่นด้วย เพราะปีนี้จะมีทีมเพิ่ม ในซีรีย์อีก 4 ทีม รวม เป็น 12 ทีม ซึ่งกลับไป 27-31 ส.ค.นี้ อินเดียซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ก็จะบินมาขอซ้อม กับทีมชาติเรา ที่ กทม และ ปลายปีเราเป็นเจ้าภาพซีเกมส์แน่นอนว่าต้องเหรียญทอง ส่วนขั้นต่อไปคือเอเชียนเกมส์ในปีหน้าก็จะต้องมาวางแผนและเป้าหมายอีกครั้งหลังจบซีเกมส์
“ส่วนทีมชาย หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่น ซึ่งได้ไปซ้อมร่วมกับทีมชาติญี่ปุ่น ที่สโมสรเก็บตัวของเขา และช่วงนี้ก็มีทีมจาก ฮ่องกง และ สิงคโปร์ บินมาขอซ้อมกับเราทั้ง 2 ทีม เราจะได้เห็นความแตกต่าง หลังจากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ต่างประเทศ แล้วมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไหม” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว