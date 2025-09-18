“ฮีเลียส” สนับสนุนชุดรักบี้ทีมชาติไทยลุยศึกนานาชาติ

บริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ "Helios" โดย ศศวัตก์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ กับ ณัฏฐพล โศภาวชิราฤทธิ์ สองผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ได้ลงนามเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขัน รวมทั้งเสื้อผ้าสวมใส่ของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนาม ท่ามกลางคณะกรรมการสมาคมเป็นสักขีพยาน
ณัฏฐพล โศภาวชิราฤทธิ์ ได้กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท แอสการ์ด อินฟินิท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ "Helios" แบรนด์เสื้อผ้ากีฬา ได้ทำงานร่วมกับ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย อีกครั้ง ซึ่งผมเคยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้ย่อมรู้ดีว่าผ้าแบบไหนที่เหมาะสมกับนักกีฬารักบี้ ทำให้ชุดแข่งทีมชาติไทยนั้นได้ถูกการคัดเลือกเนื้อผ้าเป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย อีกทั้งดีไซน์ต่างๆก็เข้าถึงกับสรีระนักกีฬารักบี้ ส่วนลวดลายของชุดทีมชาติไทยนั้นก็แฝงด้วยความเป็นไทยใช้สีของธงชาติไทยเป็นหลัก ส่วนเสื้อสีเหลืองที่เป็นชุดหลักของทีมชาติจะมีการเล่นลวดลายอันสวยงาม
ณัฏฐพล ยังกล่าวว่า ชุดแข่งขัน "Helios" เป็นชุดที่มีคุณภาพสูง เพื่อนักรักบี้โดยเฉพาะ ทุกรายละเอียดได้รับการวิเคราะห์เป็นอย่างดี และ "Helios" พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกความสำเร็จของนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ กล่าวว่า ขอบคุณน้องทั้ง 2 มากๆครับ ที่ให้การสนับสนุน สมาคม
กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกครั้งนะครับ ในฐานะนายกสมาคมฯ ขอสัญญาว่าเราจะเดินไปด้วยกัน และประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับ
สำหรับแฟนคลับรักบี้ไทย ผู้ใดที่สนใจสินค้า รักบี้ทีมชาติไทย สามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทาง Helios ได้ ที่ Line@ : @iwearhelios
Facebook : iwearhelios
รวมถึง website www.heliosxstore.com
โดยสินค้ารักบี้ไทยมีกำหนดเริ่มวางจัดจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายน เป็น ต้นไป