รักบี้หนุ่มไทยอุ่นเครื่อง "ฮ่องกง-สิงคโปร์" ก่อนลุยเอเชียซีรีส์ 2025

ทีมรักบี้ 7 คนหนุ่มไทยกลับจากฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นสุดเนื้อหอม ทีมฮ่องกงระดับแชมป์เอเชีย รีบบินมาขออุ่นเครื่องด้วย แถมสิงคโปร์คู่แข่งซีเกมส์และศึกเอเชียก็ตามมาติดๆ "โค้ชเย้" ชี้! ทีมไทยมีความแข็งแรงมากขึ้น ได้ไปปรับสปีดเกมกับทีมญี่ปุ่น มีแรงปะทะสูสีทีมฮ่องกง พร้อมลุยศึกเอเชียซีรีส์แล้ว
น.อ.ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ ผู้ฝึกสอนรักบี้ 7 คนชายทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดย พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมได้มีมติร่วมกันในการส่งทีมรักบี้ 7 คนชายไปฝึกซ้อมที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8-15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยได้ไปฝึกซ้อมในแคมป์ระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น ได้ลงทีมแข่งขันเพื่อดูความสามารถนักกีฬาไทย ซึ่งภาพรวมแล้วนักกีฬาไทยมีความแข็งแรงมากขึ้นชนกันนักกีฬาญี่ปุ่นได้ อีกทั้งการไปครั้งนี้เรายังได้เรียนรู้สปีดเกมที่เร็วกว่าเดิม และเราก็นำปรับมาปรับใช้กับระบบทีมชาติไทยเพื่อเตรียมลงแข่งศึกรักบี้เอเชียเซเว่นส์ซีรีส์
น.อ.ฐัญวิทย์ ยังเผยต่อว่า เมื่อเรากลับมาไทยก็เจอข่าวสุดเซอร์ไพรส์ เมื่อทีมชาติของทีมรักบี้ 7 คนฮ่องกง ที่เป็นระดับแชมป์เอเชีย ได้เดินทางมาขอฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติไทย โดยมี พี่หมู ประวิทย์ มนต์เสรีนุสรณ์ อุปนายสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมชายให้การต้อนรับ และได้ลงทีมอุ่นเครื่องกันไป 1 เกม สิ่งที่เราเห็นคือนักกีฬาเราตอนนี้มีรูปร่างใกล้เคียงกับทีมฮ่องกง และยังมีแรงปะทะที่สูสี ซึ่งน้องๆก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยว่าถ้าเจอเกมแบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างไร รูปแบบเข้าทำจะต้องทำอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกับทีมชาติไทย
"โค้ชเย้" ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากฮ่องกงที่เดินทางมาซ้อมกับทีมชาติไทย ก็ยังมี สิงคโปร์ ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของเราทั้งในระดับเอเชีย และ ซีเกมส์ ได้เดินทางมาขอลงทีมอุ่นเครื่องและฝึกซ้อมด้วย การที่ทั้ง 2 ทีมมาซ้อมที่ไทยอาจเพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศที่คล้ายๆกับประเทศศรีลังกาที่เป็นเจ้าภาพเอเชียซีรีส์ในปีนี้ และยังเป็นการทดลองทีมไปในตัว ได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน แล้วเราก็จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของเราเพื่อเตรียมแข่งเอเชียซีรีส์
สำหรับศึก รักบี้ 7 คน ชิงแชมป์เอเชีย รายการ "Asia Rugby Emirates Sevens Series 2025" มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ โดยมีทั้งหมด 12 ทีม แข่ง 2 เลก เลกแรกระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย.2568 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน และ เลกที่สองระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.2568 ที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา