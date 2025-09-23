“บิ๊กต้น” นำอาเซียน จับมือ 5 ชาติตะวันออก สร้างความเข้มแข็งรักบี้เอเชีย

5 ประเทศเอเชียตะวันออก เตรียมลงนาม MOU สหพันธ์รักบี้อาเซียน ร่วมกันพัฒนา 2 โซนให้เข้มแข็ง
“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์รักบี้แห่งอาเซียน นำทีมเซ็น MOU กับ 5 ประเทศเอเชียตะวันออก ในการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬารักบี้ของทั้ง 2 ภูมิภาคของเอเชีย
สหพันธ์รักบี้แห่งอาเซียน (SEARF) โดย “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์ เคลื่อนไหวแล้ว ก้าวแรกก็สะเทือนวงการรักบี้เอเซีย โดยได้เตรียมลงนามความร่วมมือกับ 5 ประเทศจากโซนเอเชียตะวันออก มี ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และ กวม ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเมื่อ 2 ภูมิภาคจับมือเป็นพันธมิตรกัน โดยการลงนามครั้งสำคัญนี้จะมีขึ้นในวันที่ 25 ก.ย.2568 โรงแรมรอยัลการ์เดน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 ได้มีการก่อตั้งสหพันธ์รักบี้แห่งอาเซียน (SEARF) มี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นั่งประธานคนแรก แล้วได้มีการจัดแข่งรักบี้ 15 คน ยูเนียนคัพของชาติสมาชิก ซึ่งผลตอบรับดีเกินขาด ทำให้อีก 5 ประเทศจากโซนตะวันออกเข้ามาร่วมทำ MOU
การที่สหพันธ์รักบี้แห่งอาเซียน ได้ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และ กวม มาเป็นพันธมิตร ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งของเอเชีย ผนึกกำลังร่วมใจอย่างเหนียวแน่น ญี่ปุ่น ได้ชื่อว่าเบอร์ 1 รักบี้ทวีปเอเชียลงแข่งชิงแชมป์โลกมาแล้ว มีความโดดเด่นระบบเยาวชน และ ลีกอาชีพ ส่วน ฮ่องกง สปอร์ตเอนเตอร์เทนเจ้าภาพเวิลด์ซีรีส์ “ฮ่องกงเซเว่นส์” ที่ดีที่สุด พร้อมสนามแห่งใหม่จุคนได้ครึ่งแสน
นอกจากนี้ เกาหลีใต้, ทีมชาย ก็เคยทะลุเข้าโอลิมปิคมาแล้ว ส่วนไต้หวัน และ กวม ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างออกไป ทำให้เมื่อนำข้อดีของแต่ละ 5 ประเทศ มาแลกเปลี่ยนกับข้อดีของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทำให้ยูนิตี้ของรักบี้เอเชียฝั่งตะวันออกเข้มแข็งมากขึ้น และในอนาคตจะมีโครงการพัฒนาร่วมกันอย่างแน่นอน
ส่วนรายนามในการเซ็น MOU วันที่ 25 ก.ย.2568 มีดังนี้ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์รักบี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เจฟฟรีย์ ชาง ประธานสหพันธ์รักบี้ฟุตบอลจีนไทเป, สตีฟ แกรนแธม เหรัญญิก สหพันธ์รักบี้ฟุตบอลกวม, คริสโตเฟอร์ บรู๊ค ประธาน สหพันธ์รักบี้ฟุตบอลฮ่องกง-จีน, มาซาโตะ ซึชิดะ ประธาน สหพันธ์รักบี้ฟุตบอลญี่ปุ่น และ ซอง วอน ซารา พาร์ค รองประธาน สหพันธ์รักบี้เกาหลีใต้
ส่วนจีน กำลังดำเนินการประสานกันอยู่ เนื่องจากพึ่งได้ นายกฯ คนใหม่ ทั้งนี้รวมถึง สมาชิก SEARF คือ SUNNY SEAH ประธานสหพันธ์รักบี้สิงคโปร์, Ada Milby ประธานสหพันธ์รักบี้ฟิลิปปินส์, Fahmy Jalil รองประธานสหพันธ์รักบี้มาเลเซีย, Yudha Ramon ผู้แทนสหพันธ์รักบี้อินโดนีเซีย, Xouchai Panyanouvong กรรมการสหพันธ์รักบี้ลาว และ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาว และ Ken ผู้แทนสหพันธ์รักบี้บรูไน