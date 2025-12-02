xs
บิ๊กแจ๊ส นำทีม ปล่อยคาราวานรถน้ำ ล้างเมืองหาดใหญ่ หลังน้ำลด ห่วงใย ไฟรั่ว โรคระบาด PM2.5 สั่งจัดเต็มอุปกรณ์ช่วยกู้ภัยฟื้นฟู

โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ นายนพพร ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายอดิสร อยู่นาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลนครรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลา ที่ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ตั่งแต่วันแรก นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประสานมาทางตนเองเราก็ได้รีบระดมทุกสิ่งทุกอย่างลงไปช่วยและได้เร่งประสาน อบจ.ทั่วประเทศเพื่อขอการสนับสนุน และระดมความช่วยเหลือลงไป เนื่องจากตัวผมดำรงตำแหน่ง นายกสมาพันธ์ อบจ.ภาคกลาง ซึ่งช่วงนั้น ต้องการเรือท้องแบน ข้าวสารอาหารแห้งนาทีนั้น เราต้องเร่งนำคนออกมาก่อน เราก็ระดมลงไป ทุกจังหวัดช่วยกัน ทางด้าน จ.ปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานไปยังส่วนกลางให้ทราบว่าปทุมธานีได้ส่งคาราวานความช่วยเหลือลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบน รถสูบส่งระยะไกล เลื่อยไฟฟ้า ห่วงยาง เสื้อชูชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ไม้เช็คไฟดูด-ไฟรั่ว และ เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น นอกจากอุปกรณ์ช่วยเหลือแล้ว ยังส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น โฟมแผ่น น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยากันยุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น พอน้ำลด ทางเจ้าหน้าที่ก็กลับขึ้นมายัง จ.ที่ตั้ง หลังจากกลับมาได้ 2 วัน เราก็เฝ้าดูซึ่งสถานการณ์ ตอนนี้ เราต้องรีบล้างเมืองหาดใหญ่โดยเร็ว ผมจึงประสานไปยังหลายๆ จังหวัดเพื่อขอสนับสนุนรถน้ำ ลงไปช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนของ จ.ปทุมธานี เอง เมื่อวาน (1 ธันวาคม 2568) 

เราก็ได้มีการระดมรถน้ำจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว จ.ปทุมธานี ได้ 25 คัน อาทิ ทน.รังสิต ทน.คลองหลวง ได้ทำการปล่อยแถวชุดแรกไปแล้วไปแล้วที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ลงไปช่วย ล้างบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการเช่นที่ทำการอำเภอโรงพยาบาลและสถานีตำรวจต่างๆ ส่วน อบจ.ในวันนี้ก็ส่งลงไปอีกหลายคัน คาดว่าจะถึงหาดใหญ่คืนนี้ ซึ่งผมก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ลงไปช่วยล้างเมืองหาดใหญ่ และอย่าประมาท ให้ระวังเรื่องไฟรั่ว เพราะ ในพื้นที่หาดใหญ่ได้ปล่อยกระแสไฟตามปกติแล้ว ผมจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ทดสอบไฟรั่วลงไปด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เราส่งลงไป คือ ยารักษาโรคที่มากับน้ำ และ หลังน้ำลดฝากทาง จ.สงขลา ช่วยเน้นประเด็นนี้ และที่สำคัญ อยากให้ทาง จ.สงขลา เตรียมรับมือ ฝุ่น pm2.5 ที่อาจจะตามมาหลังจากมีการระดมล้างเมืองหาดใหญ่อีกด้วย













