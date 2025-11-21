มั่นใจรักบี้ไทย 2 ทอง เตรียมผลักดันให้มีการบรรจุ 15 คนซีเกมส์ 2027 ที่มาเลเซีย

“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาชมการฝึกซ้อมของทีมรักบี้ 7 คนชุดซีเกมส์ทั้งทีมชายและทีมหญิง ที่สนามรักบี้ ม.เกษตรศาสตร์
ก่อนการฝึกซ้อม พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ยังได้เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสเปรย์ เอ็ม-ซิน กับ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ที่มอบ ครีมกันแดด น้ำเกลือ ยาสามัญ ประจำบ้าน ให้กับนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาดูการฝึกซ้อมของทั้งทีมหญิงและทีมชาย โดยทีมหญิงภาพรวมถือว่าสมบูรณ์ อาจจะมีบางคนเจ็บเล็กๆน้อยๆ แต่ก็มั่นใจว่ายังไงก็ได้เหรียญทองแน่นอน ส่วนทีมชายยอมรับว่ามันสูสีกันมากมีถึง 4 ทีมคือ ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ มันก็แล้วแต่จังหวะว่าใครดีใครอยู่ เรามั่นใจมากว่าไทยติด 1-3 แน่นอน แต่ถ้าทีมชายไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ เชื่อว่ามีเหรียญทอง
ในเรื่องการถ่ายทอดสดนั้น ต้องเรียนตามตรงว่ากีฬารักบี้เป็นกีฬาสากล มีแข่งในโอลิมปิก และ เอเชียนเกมส์ ถ้าไม่ถ่ายทอดสดซีเกมส์ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ต้องขอขอบคุณร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ นาวาเอก (พิเศษ) อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยประสานงานเรื่องการถ่ายทอดสด รวมถึง อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เพิ่มรักบี้เป็นกีฬาที่ 31 ในการถ่ายทอดสดซีเกมส์ เพราะสมาคมต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน เพราะมีเด็กๆหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางมาชมที่สนามได้ เขาก็จะได้ดูถ่ายทอดสด
พ.ต.ท.กุลธน ยังเผยต่อว่า สมาคมเตรียมที่จะขอตั๋วจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กับเด็กๆ ต่างจังหวัดในการเดินทางมาเชียร์รักบี้ซีเกมส์ อีกทั้งสมาคมได้เตรียมที่พักให้แก่เด็กๆแล้ว ส่วนเรื่องสนามนั้นจะใช้ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) แต่เราจะสามารถเข้าไปจัดการได้ 2 สัปดาห์ก่อนแข่งขัน แต่ปัญหาคือสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะห้องน้ำที่จะต้องเร่งปรับปรุง เพราะสมาคมรักบี้ไทย จะต้องต้อนรับแขกวีไอพีและสุลต่านจากมาเลเซีย แต่ถ้าสนามไม่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เรียบร้อย ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอายมาก
นอกจากนี้ในฐานะที่ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เป็นประธานสหพันธ์รักบี้แห่งอาเซียน ที่จะมีการประชุมใหญ่ของสหพันธ์ในวันที่ 12 ธ.ค.2568 โดย “บิ๊กต้น” ได้เปิดเผยว่า อาจจะมีการพูดคุยหารือกันในเรื่องบรรจุประเภท 15 คนในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งต่อไปที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี 2027 ถ้าซีเกมส์ทำได้ ก็อาจจะเป็นมหกรรมแรกในโลกเลยที่มีการแข่งขันรักบี้ 15 คน เพราะ เอเชียนเกมส์ กับ โอลิมปิก ไม่มี แต่ว่าการทำทีม 15 คนจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ก็จะพยายามผลักดันให้ดีที่สุด ซึ่งต้องฟังความคิดเห็นชาติในอาเซียนด้วยกันรวมถึงมาเลเซียเจ้าภาพครั้งต่อไป