“ภูริพล” สับทิ้งคู่แข่งกระจุย วิ่ง 200 เมตร หยิบทองที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดเจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สปีดทิ้งคู่แข่งขาดลอย ก่อนเข้าเส้นชัยคนแรก ด้วยเวลา 20.84 วินาที คว้าเหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 “อินทนิลเกมส์“ ที่ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา
เหรียญทองดังกล่าว ยังถือเป็นเหรียญทองที่ 2 ของ “ภูริพล”ที่คว้าให้กับสถาบัน ม.กรุงเทพธนบุรี ด้วย หลังเมื่อวันอังคาร ที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าตัวเพิ่งจะคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย พร้อมกับสร้างสถิติการแข่งขันในรายการดังกล่าวขึ้นใหม่ ด้วยเวลา 10.10 วินาที
ขณะที่เวลา 20.84 วินาที ยังเป็นสถิติของการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ภูริพล บุญสอน ทำเอาไว้ 20.84 วินาที ในการแข่งขันเมื่อครั้งก่อน ปี 2568 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วย
ด้านเหรียญเงิน เป็นของ ธวัชชัย หีมเอียด จาก มทร.ธัญบุรี เวลา 21.29 วินาที และเหรียญทองแดง พงศกร จิตตรง จาก มทร.ธัญบุรี 21.53 วินาที