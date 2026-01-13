“บัลลังก์” สมราคาแชมป์โลก สอยทองเทควันโดศึกปัญญาชน

“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง แกร่งจริง โชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เทควันโดโลก 2025 และเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วยการคว้าเหรียญทองเทควันโด ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 51 ”อินทนิลเกมส์ 2026 ไปครองตามคาด
ในการลงแข่งขันรอบนี้ “หยู” ลงเล่นให้กับต้นสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยลงแข่งขันในรุ่น 68 กก.ชาย โดยเจ้าตัวกรุยทางเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ตามคาด ก่อนเตะเอาชนะ ศุภกิตติ์ สีส่อง คู่แข่งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปแบบขาดลอย 2-0 ยก
ทั้งนี้ “หยู” ยังมีลุ้นที่คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับตนเองในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วย หลังมีชื่อเตรียมลงช่วยทีมอีก 1 อีเวนต์ ในประเภทต่อสู้ ทีม 5 คนชาย