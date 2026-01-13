“บิว” คว้าทอง พร้อมสร้างสถิติใหม่ วิ่ง 100 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดเจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 สับฝีเท้าคว้าเหรียญทอง พร้อมสร้างสถิติใหม่ วิ่ง 100 เมตรชาย ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสำเร็จ หลังกดเวลา 10.10 วินาที คว้าเหรียญทอง วิ่ง 100 เมตรชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 ที่ม.แม่โจ้
ในการวิ่งรอบชนะเลิศ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา “บิว” ออกสตาร์ทดีขึ้นนำตั้งแต่ต้น ก่อนสับฝีเท้าทิ้งคู่แข่งกระจุย และเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 10.10 วินาที สร้างสถิติการแข่งขันขึ้นใหม่ได้สำเร็จ ดีกว่าสถิติเดิมของ สรอรรถ ดาบบัง ที่ทำไว้ 10.25 วินาที ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 เมื่อปี 2024
“บิว” คว้าเหรียญทองแรกให้กับต้นสังกัด ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมกับหยิบเหรียญทองแรกให้กับตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ โดย ”บิว“ ยังมีลุ้นเหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 เพิ่มอีก 3 รายการ หลังเจ้าตัวเตรียมลงชิงชัยทั้งรายการวิ่ง 200 เมตรชาย, ผลัด 4x100 เมตรชาย และผลัด 4x100 เมตร ทีมผสม