มกธ.หนุน 5.9 ล้านสู้ศึกปัญญาชนที่เชียงใหม่ วางเป้าครองความยิ่งใหญ่เจ้าทอง 7 สมัยติด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 ซึ่งจะมีขึ้นที่ ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 9 – 19 มกราคม 2569
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา พร้อมประกาศความมุ่งมั่น ป้องกันแชมป์สมัยที่ 7 นอกจากนี้ ดร.บังอร ยังมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,999,578 บาท ให้แก่ทัพนักกีฬา เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ขณะเดียวกันยังได้มอบเงินรางวัลจำนวน 580,000 บาท แก่นักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตัวแทนทีมชาติไทยที่สามารถคว้า 58 เหรียญทอง จากการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาปัญญาชนมาแล้วถึง 6 สมัยติด โดยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบนี้ สถาบันพร้อมส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน
เข้าร่วมแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา