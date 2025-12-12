กรีฑาโลกรับรองสถิติ 9.94 “บิว” ในซีเกมส์

สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ประกาศ รับรองสถิติการวิ่ง 100 เมตรชาย ในรอบคัดเลือก ซีเกมส์ 2025 ที่เวลา 9.94 วินาที ของ “บิว” ภูริพล บุญสอน เรียบร้อยแล้ว
เพจเฟซบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ หรือ X ของกรีฑาโลก World Athletics ได้โพสต์ระบุว่า สถิติที่ “บิว” ทำได้ ถือเป็นการทำลายสถิติเอเชียรุ่นไม่เกิน 20 ปี พร้อมกับสถิตินี้ทำให้ “บิว” เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก ในรุ่นไม่เกิน 20 ปีอีกด้วย
สำหรับในศึกซีเกมส์ 2025 “บิว” ยังเหลือโปรแกรมลงแข่งขันอีก 2 รายการ คือ วิ่ง 200 เมตรชาย ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ และวิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย วันที่ 15 ธันวาคมนี้