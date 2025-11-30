ไม่ทันตั้งตัว! “จ้าวเสือใหญ่” รับสุดตื่นเต้นต้องบู๊ตำนานมวยไทย “สามเอ”

“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ดาวบู๊ วัย 24 ปี จากเมืองกรุง เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เปิดใจถึงความรู้สึกครั้งแรกเมื่อรู้ว่าจะต้องดวลกับ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เจ้าตำนานมวยไทย วัย 42 ปี จากบุรีรัมย์ และจะได้ลดรุ่นลงมาชกในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ครั้งแรกกับ ONE ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 137 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้
ผลจากการที่ไฟต์ล่าสุด “จ้าวเสือใหญ่” พลาดท่าพ่ายคะแนนเอกฉันท์ “อาคีฟ กูลูซาดา” คู่ชกจอมแสบจากอาเซอร์ไบจาน ในศึก ONE Fight Night 36 เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ “จ้าวเสือใหญ่” ที่โลดแล่นอยู่ในรุ่นฟลายเวตมานานกว่า 2 ปี ตัดสินใจลดน้ำหนักลงมาชกในรุ่นสตรอว์เวตเป็นครั้งแรกใน ONE เพื่อสร้างโอกาสใหม่และตั้งใจกู้ฟอร์มกลับมา
อย่างไรก็ตาม บนเส้นทางนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อ “จ้าวเสือใหญ่” ถูกประกบให้มาวัดฝีมือกับ “สามเอ” ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตราชันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้ ซึ่งเจ้าตัวออกมาเปิดใจเมื่อรู้ว่าต้องโคจรมาพบกับนักชกระดับตำนานที่เขาเคารพมาอย่างยาวนาน
“ผมคิดว่าลงมาชกรุ่น 125 ป. ครั้งแรก น่าจะได้เจอกับคู่ชกที่ให้ผมลองอุ่นเครื่องดูก่อน แต่รายการก็เสนอให้เจอ พี่สามเอ เลย ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ชกกับ ‘พี่สามเอ’ เพราะตอนที่ผมเพิ่งเริ่มหัดมวย พี่สามเอ เขาเป็นระดับตำนานไปแล้ว และผมก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่ตอนนั้นด้วย ครั้งนี้น่าจะเป็นไฟต์ที่ยากที่สุดตั้งแต่ผมชกมวยมาเลยครับ”
สำหรับ ONE ลุมพินี 137 ถือเป็นศึกใหญ่ส่งท้ายปีที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศกำลังเฝ้ารอคอย โดยคู่เอก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากชลบุรี สลัดอาการบาดเจ็บพร้อมหวนคืนสังเวียนกู้ศรัทธามหาชนอีกครั้ง พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกฝีมือฉกาจจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
โดยนอกจากคู่ระหว่าง “จ้าวเสือใหญ่” และ “สามเอ” แล้วยังมีคู่มวยเดือดอีกเพียบ อาทิ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” เปิดศึกไตรภาคกับคู่ปรับเก่า “ปกรณ์ พีเค.แสนชัย” รวมถึงการกลับมากู้ศรัทธามหาชนของ “โจ ณัฐวุฒิ” พบกับ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จอมแสบฟอร์มแรงจากอิหร่าน