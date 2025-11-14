ของจริงรออยู่! “ตะวันฉาย” เตือน “ยูกิ” มั่นใจ “ซุปเปอร์เล็ก” ยังเหนือกว่า

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ออกโรงยั้ง “ยูกิ โยซะ” ว่าอย่าเพิ่งห้าวให้มาก ชี้ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ไม่ใช่งานง่ายสำหรับนักชกดาวดังชาวญี่ปุ่นแน่นอน โดย “ซุปเปอร์เล็ก” และ “ยูกิ” จะสู้กันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึกใหญ่ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้น เมื่อ “ยูกิ” ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ พูดถึงความพ่ายแพ้ของ “ตะวันฉาย” ที่มีต่อ “มาซาอากิ โนอิริ” ในศึก ONE 172 จนพลาดคว้าเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล โดยเจ้าตัวชี้ว่าต่อให้ “ตะวันฉาย” จะชกกับเพื่อนร่วมชาติของตนอีกสัก 10 ครั้ง ผลก็คือจะยังออกมาแพ้ทั้งหมด
งานนี้เมื่อมีโอกาสได้ตอบโต้ “ตะวันฉาย” ก็ได้ฝากข้อความถึง “ยูกิ” แบบเจ็บแสบว่า อย่าพูดเยอะขี้โม้มากจนเกินไป เพราะเพิ่งทำเอาชนะในรายการของ ONE ได้เพียงแค่ไม่กี่ไฟต์เท่านั้น
นอกจากนั้น “ตะวันฉาย”ยังวิเคราะห์สงครามแข้งของสองคนนี้ด้วย โดยนักสู้เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” มองว่าไฟต์นี้ “ซุปเปอร์เล็ก” แทบจะปิดประตูแพ้เลยทีเดียว
“ผมคิดว่า ซุปเปอร์เล็ก เป็นมวยฝีมือที่เก่งมาก และใช้จังหวะในการเตะได้ดี ผมคิดว่าถ้าเขาซ้อมและเตรียมตัวมาแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ใครก็เอาชนะเขาไม่ได้ แล้วยิ่งถ้า ยูกิ หาทางเข้าไม่ถึงตัวคงทำอะไรได้ยากครับ”
นอกจากเตรียมส่งกำลังใจไปเชียร์ “ซุปเปอร์เล็ก” ในวันที่ 16 พ.ย. นี้แล้ว “ตะวันฉาย” กำลังมีโปรแกรมขึ้นชกส่งท้ายปีในศึก ONE ลุมพินี 137 ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้ เพื่อกู้ศรัทธามหาชน พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกฝีมือฉกาจจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต