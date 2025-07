รุ่นพ่อขอลองของ! “สามเอ” อาสาปราบ “รามาดาน” ก่อนถึงคิว “พระจันทร์ฉาย”

“สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เจ้าตำนานมวยไทย วัย 41 ปี จากบุรีรัมย์ ยืนยันชัดเจนพร้อมทดสอบความสดของนักชกรุ่นลูก “รามาดาน ออนดาช” ดาวจรัสแสง วัย 18 ปี จากเลบานอน ที่เพิ่งคว้าสัญญา ONE มาครองเป็นคนที่ 28 ของรายการ ONE ลุมพินี เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ “รามาดาน” ที่กำลังห้าวสุดขีดจากการเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์รวด ได้ประกาศท้ารบกับ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ซึ่งล่าสุด“สามเอ” ที่ในอดีตเคยครองบัลลังก์ของรุ่นสตรอว์เวต ถึง 2 กติกา (มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง) รวมถึงเป็นอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย ในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ได้ออกมาแสดงความพร้อมที่จะทดสอบศักยภาพของมวยหนุ่มซึ่งอายุอ่อนกว่าถึง 20 ปี อย่าง “รามาดาน” ก่อนจะถึงมือ “พระจันทร์ฉาย”“รามาดาน เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตา มั่นใจในตัวเองสูง จุดเด่นคือหมัดที่ออกได้คล่อง โดยเฉพาะฮุกซ้ายที่อันตรายมากครับ”“ผมยังมั่นใจในสภาพร่างกายว่าสู้กับรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าหลายปีได้แน่นอน ถ้าในอนาคตต้องเจอกันเพื่อเป็นด่านให้เขาก่อนไปถึง พระจันทร์ฉาย ก็คงสนุกและแปลกใหม่ดี เหมือนพ่อต้องมาชกกับลูก(หัวเราะ) แต่ผมเชื่อว่าเอาอยู่ เพราะอาวุธมวยไทยผมหลากหลายกว่า โดยเฉพาะแข้งซ้ายที่ยังใช้ได้ดีครับ”นอกจากนี้ “สามเอ” ยังให้ความเห็นถึงการที่ “รามาดาน” ประกาศท้าชน “พระจันทร์ฉาย” โดยเชื่อว่าหากไฟต์นี้เกิดขึ้นจริงในอนาคตข้างหน้า แม้ดาวจรัสแสงจากเลบานอน จะเป็นรองแทบทุกด้าน แต่ใช่ว่าจะปิดประตูชนะเสียทีเดียว“การที่ รามาดาน ออกปากท้าเจอ พระจันทร์ฉาย ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะนักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์เรียกใครก็ได้ แต่ถ้าพูดถึงฝีมือ เขายังห่างจาก พระจันทร์ฉาย อยู่พอสมควร”“แต่อย่างว่า ในเกมหมัดมวย อะไรก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องชกกันด้วยนวมเล็ก แค่พลาดนิดเดียว โดนจัง ๆ ก็หลับได้เหมือนกันทุกคนครับ”