ชาวไทยส่งใจเชียร์! “พระจันทร์ฉาย” รวบเข็มขัด “ดิ เบลลา” พร้อม 2 นักชก ลุยศึก ONE Fight Night 36

เปิดโปรแกรมเต็มในศึก ONE Fight Night 3ุ6 ที่จัดหนักประกบคู่มวยมาแลกเดือดกันถึง 9 คู่ โดยคู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะรีแมตช์เดือดกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลกเฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ ร่วมด้วยการขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ของ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี”
คู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ราชันสองบัลลังก์ชาวไทย พบกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา เพื่อพิสูจน์ให้รู้ชัดว่าใครคู่ควรเป็นเจ้าบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต แต่เพียงผู้เดียว โดยภาคแรก เป็น “พระจันทร์ฉาย” ที่เก็บชัยชนะไปได้พร้อมคว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่ว่างอยู่มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ต่อจากเข็มขัดมวยไทยอย่างยิ่งใหญ่
คู่รอง "ออง ลา เอ็น ซาง" อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) และรุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) จากเมียนมา จะขึ้นสังเวียนไฟต์อำลา พบกับ “เซบาซเตียน คาเดสตัม” อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) จากสวีเดน ในกติกา MMA รุ่นมิดเดิลเวต
ด้าน “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เตรียมป้องกันตำแหน่งจาก “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” จอมบู๊ไร้พ่ายจากอุซเบกิสถาน ที่จะประเดิมเวทีระดับโลกในฐานะนักกีฬา ONE เป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
ขณะที่ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” นักสู้ไฟแรงจากเมืองกรุง จะขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จาก “อาคีฟ กูลูซาดา” มวยหมัดอันตรายจากอาเซอร์ไบจาน ที่ยังไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
อีกทั้งยังมีการกลับมาสาดความมันของอดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต “จาร์เร็ด บรูกส์” จากสหรัฐอเมริกา พบกับ “มานซัวร์ มาลาชิเอฟ” จากรัสเซีย ร่วมด้วยการแข่งขันสุดเดือดอีกหลายคู่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 36
คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย vs โจนาธาน ดิ เบลลา (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คู่รอง ออง ลา เอ็น ซาง vs เซบาซเตียน คาเดสตัม (MMA รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ป.)
ก้องธรณี ส.สมหมาย vs อัสลามจอน ออร์ติคอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จาร์เร็ด บรูกส์ vs มานซัวร์ มาลาชิเอฟ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ซานซาร์ ซาคิรอฟ vs ฮู หยง (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี vs อาคีฟ กูลูซาดา (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ vs เอดูอาร์โด กรานซอตโต (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
มารี แมคมานามอน vs เซลีนา ฟลอเรซ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โชโสะ อิโซจิมะ vs นิโคลัส วินญา (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)