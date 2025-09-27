"นาบิล" เตะพลาดผ่าหมาก "อิเลียส" ยุติการชกไร้ผล "เสือแบล็ค-สามเอ-แสงอาทิตย์" เก็บชัย ONE ลุมพินี 126

ศึก ONE ลุมพินี 126 เล่นใหญ่จัดเต็มไม่ทำให้แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลกผิดหวัง โดยจอมบู๊ทั้ง 24 คน งัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาประชันกันบนสังเวียน เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ตัวแทนเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก ปะทะ “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต สัญชาติไทย-แอลจีเรีย ที่ข้ามสายบู๊คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE
เสียงระฆังเริ่มยกแรกดังขึ้นไม่กี่อึดใจ “นาบิล” ได้จังหวะทิ่มหมัดขวาตรงส่ง “อิเลียส” ก้นจ้ำเบ้าเรียกนับ 8 ตุนได้ก่อน อย่างไรก็ตาม ในยกสุดท้ายกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อ “นาบิล” พลาดเตะผ่ากล่องดวงใจ “อิเลียส” จุกลุกยืนไม่ไหว ทีมแพทย์ประเมินอาการแล้ว ปรากฏว่า “อิเลียส” ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ไฟต์นี้จึงจบลงด้วย “ไม่มีผลการแข่งขัน (No Contest)”
คู่รอง “ชาโด้ สิงห์มาวิน” ผู้รั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) สลับมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรก พบกับ “หลิว เมิงหยาง” คู่ชกจากจีน โดย "ชาโด้" และ "หลิว เมิงหยาง"เดินหน้าแลกอาวุธกันอย่างไม่มีใครยอมใคร จนกระทั่งยก 2 "ชาโด้" พลาดโดนหมัด " หลิว เมิงหยาง" เสียนับ 8 แม้ "ชาโด้" จะลุยบุกเอาคืนแต่ไม่เป็นผล สุดท้ายนักชกจีนเข้าป้ายด้วยคะแนนเอกฉันท์
ด้าน “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” จอมบู๊เก๋าเกมจากนครศรีธรรมราช ท้าวัดความอึดถึกทนกับ “เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยกะเหรี่ยงสู้ไม่ถอยจากเพชรบุรี ในกติกามวยไทย 140 ป. โดย "เสือแบล็ค" อาศัยพลังสดเดินบดใส่ "เสกสรร" ไม่มีหยุด ก่อนได้จังหวะกดหมัดซ้ายเรียกนับได้ในช่วงปลายยก แม้ "เสกสรร" จะลุยแหลกในช่วงที่เหลือเพื่อตีตื้น แต่ทำอะไรไม่ถนัด จบครบ 3 ยก เป็น "เสือแบล็ค" คว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์
ทางคู่เอกภาคอินเตอร์ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” นักสู้ระดับตำนานจากบุรีรัมย์ เช็กความสดของ “ตุย ลิน ทัต” จอมแกร่งฟอร์มร้อนจากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) โดย “สามเอ” เดินสาดแข้งซ้ายได้หนักหน่วง แต่ “ตุย ลิน ทัต” ยังรับมือได้ดีและสบช่องซัดหมัดเหวี่ยงกลับหลังใส่ “สามเอ” ได้นับไปก่อนในยก 2 จากนั้น “สามเอ” เร่งเครื่องเต็มกำลัง ส่งหมัดซ้ายใส่หน้าเรียกนับคืนจาก “ตุย ลิน ทัต” สำเร็จในยกสุดท้าย เมื่อครบสามยก “สามเอ” เข้าเส้นชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์
ขณะที่ “ปตท. อภิชาติฟาร์ม” สวมหัวใจสิงห์ย้ำชัยคู่ปรับเก่าจากอิตาลี “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” ในศึกภาค 2 ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ด้าน “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” ฝ่าทุกแรงกดดันปล่อยหมัดสุดคมเรียก 2 นับ ชนะคะแนนเอกฉันท์ “อาลี โคยูนชู” ส่วน “ยูนิส อานาน” ไล่ทุบชนะคะแนนเอกฉันท์ “ฮุน ฮวาง ฟี” คู่ชกดีกรีแชมป์ Road To ONE เวียดนาม และสุดท้ายไฟต์รีแมตช์ระหว่าง “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” กับ “ป้อมเพชร พานทองยิม” ดุเดือดไม่แพ้ภาคแรก แต่ครั้งนี้ “ป้อมเพชร” ชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ล้างตาสำเร็จ
ตลอดการต่อสู้สุดมันตั้งแต่ต้นจนจบ ปรากฏว่ามีนักกีฬา 2 ราย ได้แก่ “จูราอิ อิชิอิ” และ แอนตาร์ คาเซม”
ที่โชว์ฝีมือถูกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เก็บโบนัสอัดฉีดคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 126
คู่เอก อิเลียส เอ็นนาฮาชิ (เนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก) และ นาบิล อานาน (ไทย-แอลจีเรีย) ไม่มีผลการแข่งขัน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คู่รอง หลิว เมิงหยาง (จีน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาโด้ สิงห์มาวิน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
แอนตาร์ คาเซม (ฝรั่งเศส-เบลารุส) ชนะทีเคโอ เมืองไทย พีเค.แสนชัย (มวยไทย 140 ป.) นาทีที่ 2:27 ของยก 3
เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะคะแนนเอกฉันท์ เสกสรร อ.ขวัญเมือง (มวยไทย 140 ป.)
ปตท. อภิชาติฟาร์ม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อาเลสสิโอ มาลาเทสตา (อิตาลี) (มวยไทย 147 ป.)
ป้อมเพชร พานทองยิม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะคะแนนเอกฉันท์ ตุย ลิน ทัต (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาลี โคยูนชู (ตุรกี) (คิกบ็อกซิ่ง 140 ป.)
ยูนิส อานาน (ไทย-ฝรั่งเศส) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮุน ฮวาง ฟี (เวียดนาม) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
รุย โบเทลโฮ (โปรตุเกส) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จาง เป่ยเหมียน (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อดัม ส.เดชะพันธ์ (ไทย-มาเลเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โทมะ คุโรดะ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
จูราอิ อิชิอิ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ เอ็นโซ กลาริส (ฝรั่งเศส) นาทีที่ 1:27 ของยก 3 (มวยไทย 120 ป.)