ซ้ายโหดจบเรื่อง! “ชาโด้” เชื่อ “ตะวันฉาย” สยบ “หลิว เมิงหยาง” ได้แน่

“ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้พลังแกร่ง วัย 25 ปี จากเมืองตาก วิเคราะห์คู่แข่งขันเดือดส่งท้ายปี ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) วัย 26 ปี จากชลบุรี พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกฝีมือดุ วัย 22 ปี จากจีน ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในคู่เอกของศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE ลุมพินี 137 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
“ชาโด้” เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะที่เคยรับอาสาเป็นมวยแทนของ “ตะวันฉาย” ในการบู๊คิกบ็อกซิ่งกับ “หลิว เมิงหยาง” ในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา และเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้คะแนนเอกฉันท์ โดยครั้งนี้ ถึงเวลาที่ “ตะวันฉาย” จะออกโรงรบเองเต็มตัวกับคู่ชกจากแดนมังกร “ชาโด้” จึงใช้โอกาสนี้ออกมาวิเคราะห์ไฟต์นี้ด้วย
“สำหรับ ตะวันฉาย ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งคือแข้งซ้ายและหมัดซ้าย เขาเป็นมวยที่อาวุธหนักทุกลูก แถมยังมีไอคิวดี ส่วน หลิว เมิงหยาง เป็นนักสู้ประเภทอึด ถึก ทน มีหมัดฮุกซ้ายเป็นทีเด็ดและเดินเข้าประชิดตัวได้น่ากลัว”
“แต่ทาง ตะวันฉาย คงได้เห็นไฟต์ที่ผมสู้กับ หลิว เมิงหยาง มาแล้ว เขาคงเตรียมวางแผนมาอย่างดี ด้วยการชิงจังหวะดักแข้งซ้ายและหมัดซ้ายแม่น ๆ ไฟต์นี้ผมคิดว่า ตะวันฉาย น่าจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปครับ”
ไฟต์นี้ “ตะวันฉาย” ฟื้นจากอาการบาดเจ็บและพร้อมพิสูจน์ฝีมือว่ามีดีพอที่จะล่าความสำเร็จบนเส้นทางคิกบ็อกซิ่ง ขณะที่ “หลิว เมิงหยาง” กำลังมั่นใจสุดขีดและเตรียมซัดเต็มที่หลังจากคลาดกันมาครั้งก่อน บทสรุปจะเป็นอย่างไร? แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดชม!