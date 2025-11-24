คืนสังเวียนถนัด! “เพชรจีจ้า” สุดคึกได้ใส่นวมเล็กชกมวยไทยในรอบ 2 ปี

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) พร้อมกลับมาโชว์ฝีมือมวยไทยในรอบกว่า 2 ปี ด้วยลีลาการบู๊แบบจัดเต็มในไฟต์ที่จะพบกับ “มาร์ตินา โดมินชัค” คู่ชกสาวดุจากโปแลนด์ ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต ในศึก ONE Fight Night 38 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09:00 น. ในวันเสาร์ที่ 6
ธ.ค.นี้
“เพชรจีจ้า” เตรียมหวนกลับมาชกมวยไทยในรอบกว่า 2 ปี หลังจากก่อนหน้านี้ข้ามสายไปพิสูจน์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งและทำผลงานสุดร้อนแรงคว้าชัย 3 ไฟต์รวดจนประสบความสำเร็จคว้าเข็มขัดมาครอง ซึ่งการได้กลับมาชกในกติกาถนัดอีกครั้ง ทำให้เธอมีความมั่นใจว่าจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือน 4 ไฟต์แรกบนเวทีแห่งนี้ที่ปิดเกมคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมด
“แม้จะกลับมาชกมวยไทยในรอบ 2 ปี แต่ไม่มีปัญหาเลยค่ะ เพราะตอนซ้อมคิกบ็อกซิ่ง หนูก็ซ้อมคล้าย ๆ มวยไทยอยู่แล้ว แค่ตัดศอกออกและใส่นวมใหญ่เท่านั้น พอรู้ว่าจะได้ชกมวยไทย หนูก็กลับมาใส่นวมเล็กและซ้อมมวยไทยเต็มรูปแบบทันทีค่ะ”
“หนูพร้อมมากแล้วค่ะสำหรับการกลับมาชกมวยไทยครั้งนี้ ทุกคนจะได้เห็นหนูเดินบู๊แบบจัดเต็มแน่นอน เพราะหนูสามารถปล่อยอาวุธได้ตามธรรมชาติในแบบที่คุ้นเคย โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดเหมือนตอนชกคิกบ็อกซิ่งอีกต่อไป”
นอกจากนี้ “เพชรจีจ้า” ยังประกาศชัดว่าต้องการใช้คู่ชกสุดแกร่งอย่าง “มาร์ตินา” ที่เก็บชัยชนะมา 3 จาก 4 ไฟต์ในรายการนี้ เป็นบันไดขั้นสำคัญสู่การก้าวขึ้นไปท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต จาก “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” สุดยอดนักสู้สาวชาวบราซิลต่อไป
“ความฝันของหนูคือการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต มาครองเพื่อเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกาให้ได้ หนูเชื่อว่าถ้าไฟต์นี้สามารถเก็บชัยชนะได้สวยงาม โอกาสจะได้ชิงแชมป์กับ อัลลิเซีย คงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะ”