“เพชรจีจ้า” หวังรวบบัลลังก์ “เจเน็ต” ขึ้นแท่นแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” พร้อมพิสูจน์ตัวเองกับโอกาสครั้งสำคัญ หวังกระชากเข็มขัดเส้นสีทองจาก “เจเน็ต ท็อดด์” ขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล (105-115 ป.) วัย 22 ปี จากชลบุรี ได้โอกาสขึ้นสังเวียนอย่างต่อเนื่อง เผชิญหน้างานสุดหิน “เจเน็ต ท็อดด์” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบัน วัย 38 ปี จากสหรัฐอเมริกา เพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าของเข็มขัดรุ่นนี้เพียงหนึ่งเดียว ในศึก ONE Fight Night 20 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 มี.ค.นี้สำหรับไฟต์ที่แล้ว “เพชรจีจ้า” ได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาล เผชิญหน้ากับ “อนิสสา เม็กเซน” สาวแกร่งจากฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ที่มีดีกรีแชมป์โลกทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายสมัย ซึ่ง “เพชรจีจ้า” ยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่สุดแสนเซอร์ไพรส์ และรู้สึกภาคภูมิใจที่คว้าชัยจนได้เข็มขัดมาครอง ทั้งที่เป็นการชกคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกในชีวิต“ไฟต์ที่แล้วก็เป็นความรู้สึกที่เซอร์ไพรส์มากค่ะ ที่ได้ชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต และยังเป็นการชิงเข็มขัดด้วย ก็ดีใจและภูมิใจกับตัวเองมาก ๆ ค่ะ ที่ชนะแล้วได้ครองเข็มขัด ด้าน อนิสสา ก็เป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งมานาน หลายคนก็มองว่าหนูอาจจะยังสู้ไม่ได้ แต่พอเราได้รับชัยชนะก็รู้สึกว่าหนูผ่านไปอีกระดับนึงแล้วค่ะ จากนี้ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ค่ะ”ในปี 2567 นี้ “เพชรจีจ้า” กำลังจะได้รับโอกาสให้พิสูจน์ฝีมือกับเจ้าของเข็มขัดตัวจริงอย่าง “เจเน็ต ท็อดด์” เพื่อหาเจ้าบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียว แม้เจ้าตัวจะมองว่าเร็วไป แต่เมื่อโอกาสมาถึงเธอก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ นอกจากนี้ยังทำการศึกษาสไตล์การชกของสาวแดนมะกันรายนี้ มาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนได้เห็นลูกทีเด็ดที่ต้องระวังเจเน็ต ท็อดด์“สไตล์การชกของ เจเน็ต เป็นมวยที่มีหมัดหน้า เตะขาตัดล่างซึ่งทำได้ดีมาก แถมยังมีเตะก้านคอที่อันตราย เพราะเขารูปร่างสูงค่ะ แม้ตอนนี้หนูจะยังไม่เห็นจุดอ่อนของเขา แต่ด้วยความที่เราชกมวยสากลมานาน ทำให้รู้ว่าเขามักจะตั้งการ์ดที่กว้าง แล้วพอเราการ์ดแคบกว่า เราก็อาจจะออกอาวุธได้เร็วกว่าค่ะ”แน่นอนว่าการเอาชนะ “เจเน็ต” โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึงสามเดือนหลังจากที่จัดการ “อนิสสา” จนอยู่หมัด ด้าน “เพชรจีจ้า” เชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้รับการขนานนามว่าเป็นนักกีฬาหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกันแบบปอนด์ต่อปอนด์ นอกจากนี้เธอยังรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นคู่ต่อกรคนสุดท้ายในไฟต์อำลาของยอดนักชกหญิงแดนมะกันรายนี้ด้วย“ถ้าถามว่าหนูเก่งหรือยัง ก็ถ้าหากหนูชนะไฟต์นี้หนูมั่นใจว่าตัวเองเก่งขึ้นแล้วค่ะ และหนูก็คิดว่าเมื่อเทียบกันแบบปอนด์ต่อปอนด์ หนูก็เป็นที่หนึ่งได้เหมือนกัน ส่วนเรื่องที่ว่าไฟต์นี้เป็นไฟต์อำลาของ เจเน็ต ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีใจที่เราจะได้เป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขา เพราะเขาจะได้จดจำว่าคู่ต่อสู้คนสุดท้ายในอาชีพนักสู้ของเขาคือหนูค่ะ”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 20 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น. พร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh